Hamás dice que ha entregado «todos los cuerpos que puede alcanzar» de rehenes israelíes

Jerusalén, 15 oct (EFE).- Las brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás, informaron este miércoles noche de que ya han entregado «todos los cuerpos que puede alcanzar» de rehenes muertos en Gaza, y añadió que el resto de cadáveres «requieren esfuerzos y equipos especiales para ser buscados y recuperarlos».

«Estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar este expediente», añade el brazo armado del grupo islamista en un comunicado, en el que indica que ha «cumplido con lo acordado» al liberar a todos los rehenes vivos que quedaban en la Franja y a los fallecidos que tenía localizados. EFE

