Hamás dice que la redada israelí en Ramala, con 58 heridos, es destructiva y exterminadora

Jerusalén, 26 ago (EFE).- El líder de Hamás Mahmoud Mardawi aseguró que las redadas del Ejército israelí en territorios ocupados, como la realizada hoy en la ciudad cisjordana de Ramala que ha dejado al menos 58 palestinos heridos, suponen un «claro enfoque destructivo y exterminador».

En un comunicado, Mardawi apuntó que «los brutales ataques presenciados en la ciudad de Ramala desde esta mañana, dirigidos contra bancos, casas de cambio e instalaciones civiles, reflejan el claro enfoque destructivo y exterminador de la ocupación y sus objetivos hostiles de reforzar su control sobre el terreno en Cisjordania».

El Ejército israelí incurrió hoy en Ramala, sede de la Autoridad Palestina, con disparos y gas lacrimógeno, lo que ha dejado, según la Media Luna Roja, ocho personas heridas por balas reales, 14 por balas de goma, cinco por metralla de munición real y 31 por inhalación de gas lacrimógeno.

Hamás aseguró que esta redada es «un crimen» y «una extensión de la guerra de exterminio» que Israel realiza desde hace casi dos años en la Franja de Gaza.

Cisjordania quedó dividida en los años 90 en tres áreas: la A, bajo control exclusivo de la Autoridad Palestina; la B, de control compartido; y la C, bajo control total de Israel.

Ramala, epicentro político palestino, está en el Área A, lo que implica que la seguridad debería estar únicamente en manos palestinas. EFE

