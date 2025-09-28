The Swiss voice in the world since 1935
Hamás dice que perdió contacto con dos rehenes en Ciudad de Gaza por los bombardeos israelíes

El brazo armado de Hamás declaró este domingo que perdió contacto con dos rehenes durante los intensos bombardeos israelíes en Ciudad de Gaza de las últimas 48 horas. 

Las Brigadas Ezedin al Qasam anunciaron en un comunicado «la pérdida de contacto con los dos prisioneros (…) debido a las brutales operaciones militares y los violentos ataques en los barrios de Sabra y Tal al Hawa durante las últimas 48 horas», en referencia a las zonas donde las fuerzas israelíes intensificaron su ofensiva aérea y terrestres. 

«La vida de los dos prisioneros está en verdadero peligro y las fuerzas (israelíes) deben retirarse inmediatamente al sur de la calle 8 y cesar las operaciones aéreas durante 24 horas a partir de las 18h00 de hoy para permitir los intentos de rescate de los prisioneros», escribieron en otro comunicado posterior.

No es la primera vez que el movimiento islamista anuncia haber perdido contacto con un rehén, como fue el caso de un israelo-estadounidense liberado pocos días después de ese anuncio.

Desde el inicio de su ofensiva en Ciudad de Gaza, el ejército israelí ha ordenado en varias ocasiones a los palestinos dirigirse hacia el sur.

La Defensa Civil de Gaza, organización que opera bajo la autoridad del movimiento islamista Hamás, informó el domingo de 38 muertos, incluidos 14 en Ciudad de Gaza.

La guerra en la Franja de Gaza se desencadenó por el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás en el sur de Israel, que provocó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un balance de AFP a partir de datos oficiales.

De las 251 personas secuestradas durante el ataque, 47 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 25 están consideradas muertas por el ejército israelí.

La ofensiva israelí en represalia en el territorio palestino ha causado 66.005 muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

