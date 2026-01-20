Hamás pide a Israel que permita operar sobre el terreno al comité que gobernará Gaza

2 minutos

Jerusalén, 20 ene (EFE).- El portavoz de Hamás en Gaza, Hazem Qasem, afirmó este martes que el grupo islamista está trabajando con los mediadores -Catar, Egipto y EE.UU.- para presionar a Israel y que permita operar sobre el terreno al comité palestino que gobernará el día a día de la Franja de forma provisional.

Sus palabras se producen después de que un miembro de Hamás en El Cairo informara este martes a EFE de que dicho comité aún no tiene clara una fecha para ser operativo desde el interior de la Franja.

«Estamos trabajando con mediadores para presionar a la ocupación (Israel) y que permita al comité operar sobre el terreno en la Franja, donde se enfrenta a cuestiones complejas y delicadas que requieren un alto nivel de profesionalismo y eficiencia en su gestión», dijo el portavoz de Hamás en un mensaje compartido en su cuenta de Telegram.

Y añadió que el Gobierno del grupo islamista en el enclave palestino ya está tomando «medidas logísticas y administrativas» para transferir el control al comité de palestinos, designado por Estados Unidos para gestionar Gaza temporalmente durante la segunda fase del alto el fuego.

Qasem esperó que dicho órgano, llamado Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, en inglés) y formado por quince miembros, trabaje de forma «independiente, profesional y técnicamente competente».

«Hamás no impone condiciones previas para la formación del comité ni para el inicio de su labor», afirmó Qasem, y añadió que su intención «es facilitar y asegurar el éxito de la labor del comité para garantizar la entrega de ayuda y apoyo al pueblo palestino».

El NCAG, que depende de otros tres organismos creados por la Administración de Donald Trump para la gestión de la Gaza de posguerra, está liderado por el ingeniero Ali Shaaz, originario de Jan Yunis (sur de Gaza) pero que reside en Cisjordania, y que ejerció como viceministro de Transporte en la década de los 90 de la Autoridad Palestina.

En su presentación en El Cairo, se explicó que el NCAG tiene el «mandato de asumir responsabilidades de seguridad civil e interna en la Franja de Gaza y supervisar la estabilización, recuperación y reconstrucción hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reforma». EFE

