Hamás pide a Israel que permita operar sobre el terreno al comité que gobernará Gaza

3 minutos

(Actualiza con declaraciones a EFE del portavoz)

Jerusalén/Gaza, 20 ene (EFE).- El portavoz de Hamás en Gaza, Hazem Qasem, afirmó este martes que el grupo islamista está trabajando con los mediadores -Catar, Egipto y EE.UU.- para presionar a Israel y que permita operar sobre el terreno al comité palestino que gobernará el día a día de la Franja de forma provisional.

Sus palabras se producen después de que un miembro de Hamás en El Cairo informara este martes a EFE de que dicho comité aún no tiene clara una fecha para ser operativo desde el interior de la Franja.

«Estamos trabajando con mediadores para presionar a la ocupación (Israel) y que permita al comité operar sobre el terreno en la Franja, donde se enfrenta a cuestiones complejas y delicadas que requieren un alto nivel de profesionalismo y eficiencia en su gestión», dijo el portavoz de Hamás en un mensaje compartido en su cuenta de Telegram.

Y añadió que el Gobierno del grupo islamista en el enclave palestino ya está tomando «medidas logísticas y administrativas» para transferir el control al comité de palestinos, designado por Estados Unidos para gestionar Gaza temporalmente durante la segunda fase del alto el fuego.

Preguntado por las medidas concretas, Qasem explicó a EFE que, tras tomar Hamás la decisión política de transferir el poder, ahora los organismos gubernamentales se han tomado «en serio» esa decisión y «han comenzado a preparar sus archivos y documentos para la entrega».

Ello incluye, detalló, «listas de empleados, daños estimados y lugares de trabajo».

«Toda esta información se está recopilando y organizando para la entrega. Ahora, el paso práctico debe comenzar con la llegada del comité independiente a la Franja de Gaza para que podamos iniciar el proceso de traspaso», afirmó.

E incidió en que «el paso práctico comenzará con la llegada del comité a la Franja de Gaza para que se pueda iniciar el proceso de transferencia».

En el comunicado, Qasem espera que el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, en inglés) y formado por quince miembros, trabaje de forma «independiente, profesional y técnicamente competente».

«Hamás no impone condiciones previas para la formación del comité ni para el inicio de su labor», afirmó Qasem, y añadió que su intención «es facilitar y asegurar el éxito de la labor del comité para garantizar la entrega de ayuda y apoyo al pueblo palestino».

El NCAG, que depende de otros tres organismos creados por la Administración de Donald Trump para la gestión de la Gaza de posguerra, está liderado por el ingeniero Ali Shaaz, originario de Jan Yunis (sur de Gaza) pero que reside en Cisjordania, y que ejerció como viceministro de Transporte en la década de los 90 de la Autoridad Palestina.

En su presentación en El Cairo, se explicó que el NCAG tiene el «mandato de asumir responsabilidades de seguridad civil e interna en la Franja de Gaza y supervisar la estabilización, recuperación y reconstrucción hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reforma». EFE

mt-aa/jlp