Hamás publica un nuevo vídeo de dos rehenes cuando se cumplen 700 días de ofensiva

Jerusalén, 5 sep (EFE).- La organización islamista Hamás publicó este viernes, cuando se cumplen 700 días desde que Israel empezará su ofensiva contra Gaza, un nuevo vídeo en el que aparece el rehén Guy Gilboa-Dalal junto a Evyatar Daviv.

Ambos cautivos, aparecen dentro de un coche y aseguran estar en ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes prosiguen con su ofensiva con el objetivo de tomar su control totalmente.

Este es el segundo vídeo en el que aparece el rehén Gilboa-Dalal, puesto que en febrero el grupo palestino ya había publicado otro de este joven israelí.

En estas últimas imágenes, Gilboa-Dalal menciona en hebreo haber estado cautivo durante 22 meses, lo que podría indicar que el vídeo se grabó recientemente.

La familia ha pedido que no se difunda en los medios de comunicación estas imágenes.

Según avanzaba este viernes el periódico israelí Haarezt, el Ejército ha advertido a los familiares de los rehenes que en medio de la campaña militar para conquista ciudad de Gaza, Hamás va aumentar «el terrorismo psicológico» con la con la publicación de más vídeos de sus seres queridos para presionar al Gobierno israelí.

El Ejército también les informó de que la nueva ofensiva contra ciudad de Gaza «aumenta las probabilidades de que los rehenes resulten heridos o muertos, y de que los muertos desaparezcan», de acuerdo con la información del Haarezt. EFE

