Hamás quiere «reanudar rápidamente» las negociaciones de tregua en Gaza, según TV egipcia

3 minutos

El Cairo/Jerusalén, 13 ago (EFE).- Una delegación del grupo islamista Hamás trasladó este miércoles en una reunión en El Cairo al jefe de la Inteligencia egipcia, Hasán Rashad, su deseo de «reanudar rápidamente» las negociaciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza, informó la televisión egipcia Al Qahera News.

«En la reunión, Hamás expresó su deseo de reanudar rápidamente las negociaciones para alcanzar un alto el fuego y una tregua», dijo una fuente de alto nivel citada por esta cadena, cercana a los servicios de Inteligencia de Egipto.

El informante, que no fue identificado por el medio, indicó que durante la reunión se abordaron las «maneras de avanzar en las negociaciones para un alto el fuego» y aseguró que Egipto está «intensificando sus contactos con todas las partes» para alcanzar un acuerdo «como preludio al fin de la guerra» en el enclave palestino.

Por su parte, el jefe de prensa del buró político de Hamás, Taher al Nono, aseguró a EFE poco antes de la reunión que el movimiento islamista está haciendo «todos los esfuerzos posibles para detener la agresión» de Israel en la Franja de Gaza, tras ser preguntado por la posibilidad de retomar las negociaciones de tregua.

Al Nono insistió en que fue el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, «quien interrumpió las negociaciones y retiró la delegación de Doha» cuando estaban «a punto de llegar a un acuerdo».

«Nuestras comunicaciones con los mediadores no se han detenido desde entonces», añadió.

Ayer, el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, afirmó en un encuentro con periodistas que Egipto -principal mediador en la guerra junto con Estados Unidos y Catar- está tratando de revivir la propuesta de alto el fuego del enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, con quien el diplomático aseguró que mantiene «contacto diario».

Ese plan incluye una tregua de 60 días, en los que el movimiento palestino debe liberar a diez rehenes vivos en Gaza y otros 18 muertos, y un periodo en el que las partes tienen que negociar el final definitivo de la guerra en la Franja, algo a lo que Israel no accede.

No obstante, fuentes cercanas a las conversaciones con Hamás han afirmado a EFE que en los últimos días los mediadores han presentado una nueva propuesta elaborada con la ayuda de Turquía, y que incluye la liberación de todos los rehenes en Gaza a cambio de la excarcelación de un número de presos palestinos en Israel.

También estipula la «congelación» del ala militar de Hamás y «un mapa para el repliegue israelí en Gaza bajo supervisión árabe-estadounidense hasta que se alcance una solución a los problemas de la administración de la Franja y el desarme de Hamás», de acuerdo con los informantes.

Sin embargo, en una entrevista retransmitida ayer con el canal israelí i24, Netanyahu rechazó la posibilidad de lograr un acuerdo parcial de alto el fuego y de liberación de rehenes en Gaza al afirmar: «Lo intentamos, hicimos todo tipo de intentos (…), pero resultó que solo nos estaban engañando». EFE

