Hamás rechaza iniciar segunda fase de acuerdo en Gaza sin que Israel complete la primera

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El Cairo, 2 may (EFE).- Hamás trasladó a Egipto y al resto de mediadores en el conflicto su negativa a iniciar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza sin que Israel complete la implementación de la primera fase, informó este sábado a EFE una fuente del movimiento palestino.

La delegación mantuvo conversaciones en El Cairo con funcionarios egipcios sobre la posibilidad de avanzar en la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza y trasladó la respuesta del movimiento al plan de la Junta de Paz, en el marco de las negociaciones que se llevaron a cabo esta semana en la capital egipcia.

Durante las mismas, la fuente, que pidió el anonimato, aseguró que Hamás reiteró su exigencia a los mediadores de «obligar a la ocupación a implementar los requisitos restantes de la primera fase antes de discutir la segunda fase del acuerdo».

Asimismo, señaló que el movimiento presentó a los mediadores un informe detallado, acompañado de documentos, que describe las «violaciones israelíes que resultaron en la muerte de más de 800 palestinos en la Franja de Gaza, la reducción de la ayuda, la destrucción de cientos de viviendas e infraestructura».

La segunda fase incluye una retirada israelí gradual y luego completa de la Franja, el desarme de Hamás y otras facciones armadas, así como el fin del dominio del grupo sobre Gaza.

El informante indicó que ellos «no aceptarán el desarme», aclarando que «la cuestión de las armas puede abordarse en el marco de un acuerdo entre las facciones palestinas y en otro integral con la ocupación, con garantías internacionales que la obliguen a cumplirlo».

Mientras, una fuente seguridad egipcia indicó a EFE que el representante para Gaza de la Junta de Paz, Nikolay Mladenov, presentó un nuevo conjunto de propuestas a Hamás al concluir las conversaciones en El Cairo, cuyo punto relevante es el desarme del grupo.

El plan también subraya que Gaza debe regirse bajo el principio de «una sola autoridad, una sola ley y una sola fuerza armada», y que únicamente las personas autorizadas por el Comité Nacional podrán poseer armas.

La transición entre fases estará condicionada al cumplimiento verificado de los requisitos previos, incluida la retirada gradual de Israel hacia la frontera de la Franja y la recolección supervisada de armas bajo liderazgo palestino.

Las negociaciones buscan avances concretos hacia una tregua sostenible, en un contexto marcado por la complejidad política y las tensiones sobre el terreno que dificultan la consolidación de un acuerdo definitivo. EFE

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