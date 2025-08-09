Hamás reitera que las negociaciones son la única manera de lograr un acuerdo en Gaza

The Swiss voice in the world since 1935

Jerusalén, 9 ago (EFE).- Uno de los miembros del buró político de Hamás, Mahmud Mardawi, dijo este sábado que «las negociaciones son la única manera de llegar a un acuerdo» para detener el conflicto en la Franja de Gaza, después de que el gabinete de seguridad del Gobierno israelí aprobase el viernes un plan para conquistar la capital gazatí.

«Las negociaciones son la única manera de llegar a un acuerdo. Pero (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu sigue engañando y evadiendo los requisitos de una negociación seria al tomar medidas que socavan repetidamente el proceso negociador», escribió Mardawi en su canal de Telegram.

Además, acusó a Netanyahu de ser incapaz de aprobar una propuesta aceptable para ambos bandos por la presión de sus socios de ultraderecha, y dijo que, ahora, el primer ministro israelí será totalmente responsable del fracaso de las negociaciones.

El grupo islamista ya reaccionó ayer a la decisión del gabinete israelí, calificando el plan de las autoridades en un comunicado oficial como un «crimen de guerra» que llevará a la muerte de los rehenes israelíes que todavía siguen secuestrados en la Franja de Gaza.

Para el grupo palestino, que hasta hace poco mantenía conversaciones indirectas con Israel para un posible acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, este plan es la razón por la que Israel se retiró de la mesa de negociaciones cuando estaban «a punto de alcanzar un acuerdo».EFE

