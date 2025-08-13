Hamás se muestra «flexible» respecto a la presencia de una fuerza internacional en Gaza

2 minutos

El Cairo, 13 ago (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás «mostró flexibilidad» respecto a la presencia de una fuerza árabe e internacional en Gaza en el contexto de un acuerdo global para poner fin a la guerra, así como al futuro de la administración de la Franja, informó este miércoles a EFE una fuente egipcia cercana a las conversaciones.

El informante, que pidió anonimato, elogió el «entendimiento» y «la atmósfera positiva» en las conversaciones que una delegación de la formación palestina mantiene desde el martes en El Cairo sobre una nueva propuesta para el alto el fuego con Israel.

«La flexibilidad mostrada por la delegación de Hamás respecto a la posible presencia de fuerzas internacionales y árabes en Gaza con tareas específicas hasta que la Policía esté equipada y se restablezca la seguridad (…) refleja un entendimiento de principios y una atmósfera positiva», dijo.

Apuntó, por otro lado, que El Cairo «entiende» la insistencia de Hamás de mantener «el arma de la resistencia en esta fase», e indicó que «habrá un acuerdo sobre marcos específicos de la misión de las fuerzas internacionales que ingresarán a la Franja, y la naturaleza de las acciones de la resistencia, que se supone que deben adherirse a la tregua y no iniciar ataques contra las fuerzas israelíes».

La nueva propuesta, elaborada con la ayuda de Turquía, incluye la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de excarcelar a prisioneros palestinos en Israel, además de la congelación del ala militar de Hamás en el marco de un entendimiento sobre el futuro de Gaza, según dijo a EFE el martes una fuente de seguridad egipcia.

También contiene, entre otros puntos, «un mapa para el repliegue israelí en Gaza bajo supervisión árabe-estadounidense hasta que se alcance una solución para los problemas de la administración de la Franja y el desarme de Hamás», añadió.

Según la fuente, próxima a las conversaciones, Egipto y Jordania, con la ayuda de Turquía, «presionan a Hamás para que acepte un acuerdo global que ponga fin a la guerra y conduzca, en una cierta fase, al desarme de la resistencia», en alusión a Hamás y otras formaciones palestinas operativas en Gaza.

Subrayó que funcionarios de los servicios de inteligencia egipcios «informaron a la delegación de Hamás de la propuesta integral para poner fin a la guerra a través de un acuerdo de dos fases; la primera incluye un acuerdo para un intercambio de todos los retenidos (rehenes); y segundo, un mecanismo para garantizar la seguridad de Gaza en el futuro». EFE

