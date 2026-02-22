Hamás y Yihad Islámica critican a embajador EE.UU. por apoyar expansión territorial Israel

Jerusalén, 22 feb (EFE).- El movimiento islamista Hamás y el grupo armado Yihad Islámica Palestina condenaron durante la noche de este sábado las declaraciones del embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, quien afirmó en una entrevista que «estaría bien» si Israel tomara todo Oriente Medio.

«Estas declaraciones representan una clara encarnación de la mentalidad colonialista sobre la que se fundó el movimiento sionista y revelan el alcance del flagrante sesgo estadounidense hacia proyectos de hegemonía y anexión», expresó Hamás mediante un comunicado.

Asimismo, los islamistas afirmaron que el respaldo a una expansión geográfica israelí «desde el Nilo hasta el Éufrates» constituye una «amenaza a la seguridad nacional árabe e islámica» de toda la región.

En su nota, Hamás reiteró que el pueblo palestino continuará aferrándose a lo que calificó como sus derechos nacionales inalienables, incluidos el derecho a la tierra, a los lugares sagrados y a la autodeterminación, y llamó a los líderes árabes e islámicos a adoptar posiciones firmes más allá de la condena retórica.

Por su parte, la Yihad Islámica Palestina afirmó en otro comunicado que las declaraciones de Huckabee suponen una «flagrante traducción de la política estadounidense, totalmente alineada con los proyectos de anexión y judaización», que «desafían el derecho internacional» y socavan «la soberanía de los estados regionales y el derecho de sus pueblos a vivir en su territorio».

Las reacciones se producen después de que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) denunciara también las declaraciones del embajador estadounidense Huckabee, quien en una entrevista publicada este viernes con el periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó que Israel tiene un «derecho bíblico» sobre el territorio comprendido entre el río Nilo (en Egipto) y el Éufrates (que llega hasta Irak).

Durante la conversación, el diplomático respondió «estaría bien si lo tomaran todo» al ser preguntado si consideraba que Israel tenía derecho a ese territorio en base al texto del Génesis, aunque posteriormente matizó que no iría «tan lejos» y que se refería a la tierra que, según su interpretación, Dios dio a través de Abraham al pueblo de Israel.

Huckabee también aseguró en la entrevista que Israel ha «renunciado» a la totalidad de los territorios bíblicos para limitarse a sus fronteras actuales, si bien el país tiene bajo ocupación Cisjordania, se anexionó Jerusalén Este en 1980 y mantiene una importante presencia militar en Gaza que rechaza retirar por el momento. EFE

