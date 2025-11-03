Hereu: La Presidencia de Mazón ha sido una «vergüenza», también para Fejióo

2 minutos

Berlín, 3 nov (EFE).- El ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, afirmó este lunes que la Presidencia de la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón ha sido una «vergüenza», tanto para el político popular como para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haberle apoyado durante un año desde la dana.

«Yo creo que la Presidencia del presidente Mazón ha sido una vergüenza», dijo a EFE Hereu en los márgenes de su participación en la conferencia ‘Amigos de la industria’ en Berlín.

«Lo fue en el día de la dana», dijo el ministro en alusión a que «aún no se sabe qué hizo» Mazón en las horas críticas del 29 de octubre de 2024 cuando murieron 229 personas en la provincia de Valencia en las graves inundaciones.

«En todo caso, sabemos que no asumió sus responsabilidades y creo que hemos vivido un año de vergüenza», dijo el político socialista.

El ministro señaló que estuvo el pasado miércoles en el funeral de Estado que se celebró en la Ciudad de las Artes y las Ciencias por las víctimas de la dana donde Mazón recibió abucheos y gritos de «fuera» y «asesino» por parte de los familiares de los fallecidos.

«Yo creo que él vio la realidad que había intentado rehuir durante un año, de manera que desde el primer día hasta el último día yo creo que ha sido una Presidencia que ha sido una vergüenza. Una vergüenza para el presidente Mazón y creo que también una vergüenza para el presidente del Partido Popular, que ha dado apoyo durante un año a una Presidencia que ha sido una vergüenza», sentenció Hereu. EFE

