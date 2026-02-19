Hija de Petro no dijo que si De la Espriella gana las elecciones habrá un estallido social

Bogotá, 19 feb (EFE).- Es falso que Andrea Petro, hija del presidente colombiano, Gustavo Petro, haya dicho que si el candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella gana las elecciones en Colombia «habrá un estallido social». La imagen que circula en redes sociales con esa supuesta declaración suplanta la identidad del medio colombiano El Tiempo.

Perfiles en X, Facebook y TikTok comparten una pieza gráfica marcada con el logotipo de El Tiempo en la que aparece una foto de Andrea Petro junto a la siguiente cita: «Si gana Abelardo, se viene un estallido social de grandes magnitudes».

«La familia Petro amenaza a los colombianos, si no los seguimos eligiendo en la presidencia, que nos atengamos a las consecuencias, ojo (sic)», comenta un internauta en una de las publicaciones.

HECHOS: No hay evidencia de que Andrea Petro haya hecho tales declaraciones ni en medios de comunicación ni en sus redes sociales, como lo demuestran distintas búsquedas en línea. Además, un análisis de la pieza viralizada confirma que se trata de un montaje que imita publicaciones reales de El Tiempo.

No existe tal declaración

En primer lugar, una búsqueda en Google con palabras clave no condujo a publicaciones o informaciones en medios confiables que recojan las supuestas declaraciones que se le atribuyen a la hija del mandatario colombiano contra De la Espriella, candidato presidencial del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria.

Una búsqueda en las redes sociales de Andrea Petro (X, Facebook, Instagram) tampoco arrojó resultados que confirmen la existencia de esa afirmación.

El mismo resultado se obtuvo al revisar la página web y las redes sociales (X, Facebook, TikTok e Instagram) del diario colombiano El Tiempo.

Un montaje

Por otro lado, una búsqueda inversa de la imagen que circula en línea localizó una pieza auténtica del diario El Tiempo con la misma fotografía de Andrea Petro, pero con una frase que no hace referencia a De la Espriella sino al senador Miguel Uribe Turbay, asesinado en un atentado en Bogotá en 2025. «Hubo mucha politización alrededor de eso»: Andrea Petro sobre funeral de Uribe», se lee en el gráfico.

Por otro lado, un análisis de la pieza viral revela inconsistencias que evidencian su falsedad. Por ejemplo, el tamaño de las comillas es diferente al que se observa en los diseños originales del diario colombiano.

Otra diferencia clave es que el nombre de Andrea Petro está escrito totalmente en mayúsculas, lo cual no concuerda con el estilo que el periódico suele emplear en sus publicaciones de redes sociales.

El montaje se difunde en plena campaña electoral de cara a los comicios presidenciales que se celebrarán el próximo 31 de mayo en el país.

EFE Verifica ya ha desmentido otras falsedades relacionadas con los aspirantes a la Presidencia, como la afirmación de que el candidato izquierdista Iván Cepeda dijo que eliminará el Banco de la República si se convierte en presidente.

En definitiva, no es cierto que Andrea Petro haya dicho que habrá un estallido social si el candidato Abelardo de la Espriella gana las elecciones en Colombia. No hay rastro de tal afirmación y el contenido que se difunde con la supuesta cita es un montaje. EFE

