Hijo de Maduro denuncia que su padre fue “secuestrado” al inicio de la nueva legislatura

1 minuto

Caracas, 5 ene (EFE).- El hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció al inicio de la nueva legislatura del Parlamento de Venezuela que su papá, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han «sido secuestrados».

Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante los ataques ejecutados en Caracas y tres estados aledaños, y llevados este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia tras su traslado al país norteamericano. EFE

