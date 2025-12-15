Hijo del cineasta Rob Reiner detenido bajo sospecha de matar a su padre y a su madre

El hijo del reconocido cineasta de Hollywood Rob Reiner fue arrestado y procesado el lunes bajo sospecha de haber asesinado a su padre, el director de éxitos como «Cuando Harry conoció a Sally», y a su madre en su casa en Los Ángeles.

Nick Reiner, de 32 años, fue detenido horas después de que los cuerpos del realizador de 78 años, y de su esposa, Michele Singer Reiner, fueran encontrados el domingo en su residencia en el exclusivo barrio de Brentwood.

La policía «trabajó durante toda la noche en este caso y logró detener a Nick Reiner, sospechoso del crimen», declaró el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, a periodistas.

«Posteriormente fue procesado por homicidio y se le impuso una fianza de 4 millones de dólares», agregó.

Nick Reiner había discutido con sus padres en una fiesta el sábado por la noche, informó el diario Los Angeles Times, y añadió que el joven había tenido problemas de adicción en el pasado.

Fuentes policiales detallaron a medios estadounidenses que la pareja fue acuchillada, mientras que el portal del entretenimiento TMZ afirmó que fue degollada.

Reiner dirigió clásicos como la sátira rockera «This is Spinal Tap» (1984), la aventura épica «El pirata y la princesa» (1987), y el drama judicial «Cuestión de honor» (1992).

Sus películas abarcaron un amplio espectro de géneros y le valieron reconocimiento global.

– «Furibunda obesesión» –

El cineasta era además políticamente activo, apoyaba abiertamente causas asociadas con la izquierda, y advertía que el presidente Donald Trump avanzaba hacia una deriva autoritaria.

En medio de los mensajes de pésame por la tragedia, Trump afirmó el lunes que las muertes de Reiner y su mujer fueron resultado de la «furibunda obsesión» del célebre cineasta contra su gobierno.

El presidente dijo que los Reiner «supuestamente» murieron a causa de lo que él y sus seguidores llaman de «Síndrome de obsesión con Trump», una terminología que usan para designar lo que consideran una hostilidad irracional contra el republicano, comparable a una enfermedad mental.

Sus comentarios fueron rechazados por varias figuras del mundo político, incluso en filas republicanas.

«Esta es una tragedia familiar, no se trata de política ni de enemigos políticos», señaló en X la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, exaliada de Trump convertida en crítica del mandatario.

El congresista republicano Thomas Massie, otro crítico, calificó los dichos del presidente de «inapropiados e irrespetuosos».

Los demócratas también reaccionaron con indignación. David Axelrod, ex estratega principal del presidente Barack Obama, tildó de «perversa» la publicación de Trump.

– Duelo en Hollywood –

Políticos demócratas y figuras de Hollywood expresaron su pesar por la tragedia.

«Detrás de todas las historias que (Reiner) produjo, había una profunda creencia en la bondad de las personas», destacó en X Obama, al expresar su consternación y la de su esposa Michelle.

El expresidente Joe Biden, así como la ex vicepresidenta Kamala Harris, también enviaron sus condolencias por la muerte de la pareja.

El actor John Cusack dijo no tener palabras para comentar lo ocurrido mientras el maestro del horror, Stephen King, cuya novela «El cuerpo» fue el punto de partida para la cinta de Reiner «Cuenta conmigo» (1986), lo llamó «amigo maravilloso».

Hijo del legendario comediante Carl Reiner, Rob Reiner saltó a la fama como actor en la serie de TV de los años 1970 «All in the Family», para luego convertirse en un director.

Dirigió la aclamada comedia romántica de 1989 «Cuando Harry encontró a Sally», protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan, en la cual su propia madre, Estelle Reiner pronuncia la frase «Quiero lo mismo que ella» después de la icónica escena del falso orgasmo de Ryan en la restaurante neoyorquino Katz’s.

En 1993, «Cuestión de honor», protagonizada por Tom Cruise, Jack Nicholson y Demi Moore, fue nominada al Óscar.

En total, Rob Reiner dirigió 23 largometrajes, e hizo cameos en alguno de ellos. Recientemente había aparecido en cuatro episodios de la serie «El Oso», protagonizada por Jeremy Allen White.

Como activista, Reiner apoyó causas como el matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad LGBTQ, y creó un programa de desarrollo infantil en California financiado con un impuesto adicional de la venta de cigarrillos.

También ayudó a recaudar fondos para candidatos presidenciales demócratas, incluida Hillary Clinton.

