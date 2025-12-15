Hijo del cineasta Rob Reiner es detenido bajo sospecha de matar a sus padres

El hijo del reconocido cineasta de Hollywood Rob Reiner fue arrestado y procesado el lunes bajo sospecha de haber asesinado a su padre, el director de éxitos como «Cuando Harry conoció a Sally», y a su madre en su casa en Los Ángeles.

Nick Reiner, de 32 años, fue detenido horas después de que los cuerpos del realizador de 78 años, y de su esposa, Michele Singer Reiner, fueran encontrados el domingo en su residencia en el lujoso barrio de Brentwood.

La policía «trabajó durante toda la noche en este caso y logró detener a Nick Reiner, sospechoso del crimen», declaró el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, a periodistas.

«Posteriormente fue procesado por homicidio», agregó.

Nick Reiner había discutido con sus padres en una fiesta el sábado por la noche, informó el diario Los Angeles Times.

El joven enfrentó problemas de adicción desde adolescente.

Fuentes policiales detallaron a medios estadounidenses que la pareja fue acuchillada, y el portal del entretenimiento TMZ afirmó que fue degollada.

Reiner dirigió clásicos como la sátira rockera «This is Spinal Tap» (1984), la aventura épica «El pirata y la princesa» (1987), y el drama judicial «Cuestión de honor» (1992).

Sus películas abarcaron un amplio espectro de géneros y le valieron reconocimiento global.

– «Furibunda obsesión» –

El cineasta era además políticamente activo, apoyaba causas progresistas y criticaba al presidente Donald Trump, en quien veía una inclinación autoritaria.

Este lunes, el presidente estadounidense arremetió contra el director en su red Truth Social en un comentario que le valió un sinfín de reacciones negativas de usuarios de la red.

Trump dijo que los Reiner «supuestamente» murieron producto de la rabia que habrían causado en su entorno por sufrir lo que él y sus seguidores llaman de «Síndrome de obsesión con Trump», terminología que usan para afirmar que sus opositores demuestran una hostilidad comparable a una enfermedad mental.

«Era conocido por enloquecer a la gente con su furibunda obsesión con el presidente Donald J. Trump, con su evidente paranoia alcanzando nuevos niveles», agregó el republicano.

Los comentarios fueron ampliamente criticados por opositores y también por miembros de su propio partido.

– Duelo en Hollywood –

La muerte de Reiner conmovió a la esfera política y la industria del entretenimiento, los círculos que impactó con su trayectoria.

Reiner le dio a los espectadores «algunas de las historias más entrañables que hemos visto en la pantalla. Pero por encima de todas las historias que produjo, había una profunda creencia en la bondad de las personas», escribió el expresidente Barack Obama en X.

Su sucesor, Joe Biden, la exvicepresidenta Kamala Harris y el gobernador de California, Gavin Newsom, se sumaron a los homenajes.

El actor John Cusack dijo no tener palabras para comentar lo ocurrido. El maestro del horror Stephen King, cuya novela «El cuerpo» fue el punto de partida para la cinta de Reiner «Cuenta conmigo» (1986), lo llamó un «amigo maravilloso».

El director y actor Ben Stiller lo definió como «una persona amable y cariñosa, que era realmente divertida».

La actriz Kathy Bates, que conquistó un Óscar con «Miseria», dijo que el director «hacía películas de todos los géneros para desafiarse a sí mismo como artista».

Hijo del legendario comediante Carl Reiner, Rob Reiner saltó a la fama como actor en la serie de TV de los años 1970 «All in the Family», para luego convertirse en director.

Dirigió 23 películas, incluyendo la aclamada comedia romántica de 1989 «Cuando Harry conoció a Sally», protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan, en la cual su madre, Estelle Reiner, pronuncia la frase «Quiero lo mismo que ella» después de la icónica escena del falso orgasmo de Ryan en un restaurante neoyorquino.

Recientemente había aparecido en cuatro episodios de la serie «El Oso», protagonizada por Jeremy Allen White.

Como activista, Reiner apoyó causas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, los derechos de la comunidad LGBTQ, y creó un programa de desarrollo infantil en California financiado con un impuesto adicional de la venta de cigarrillos.

También ayudó a recaudar fondos para candidatos presidenciales demócratas, incluida Hillary Clinton.

