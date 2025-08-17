Hinchas del Palmeiras sufren intento de emboscada en desplazamiento hacia Río de Janeiro

The Swiss voice in the world since 1935

São Paulo, 17 ago (EFE).- Un grupo de miembros de una afición organizada del club de fútbol Palmeiras fue blanco de un intento de emboscada este domingo en la carretera que comunica a las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro, hacia donde se dirigían para acompañar al equipo en el partido con Botafogo por el Campeonato Brasileño.

El incidente se produjo hacia las 9.00 hora local (12.00 GMT) de este domingo en el kilómetro 206 de la Autopista Presidente Dutra, en jurisdicción del municipio de Guarulhos, cuando la flotilla integrada por 14 autobuses con los hinchas del Palmeiras fue interceptada por vehículos en que viajaban aficionados de un equipo rival que no fue identificado.

Los agresores bloquearon el paso a los autobuses del Palmeiras, a los que atacaron con artefactos explosivos y cohetes pirotécnicos, pero fueron rápidamente dispersados por agentes de la Policía Federal de Carreteras que escoltaban los autobuses.

Según la Policía, el ataque contra los miembros de la afición organizada ‘Mancha Verde’, la principal del Palmeiras, no dejó heridos ni enfrentamientos directos.

«La situación fue controlada por las equipes de escolta, lo que permitió que el convoy retomara la marcha de forma segura», indicó el organismo en un comunicado.

Pese a que la Policía no identificó a los agresores, integrantes de la ‘Mancha Verde’ atribuyeron el ataque a una barra brava del Corinthians, el histórico rival de patio del Palmeiras.

El clásico entre Palmeiras y Botafogo de la noche de este domingo en Río de Janeiro mide a los dos últimos campeones del Campeonato Brasileño y a dos de los favoritos al título este año.

En una emboscada similar a la de este domingo ocurrida en octubre del año pasado un hincha del Cruzeiro murió y otros 17 sufrieron heridas en un ataque de ultras del Palmeiras, varios de los cuales están presos y a las espera de ser juzgados.

Uno de los autobuses en que viajaban los hinchas del Cruzeiro fue incendiado y otro terminó destrozado en el ataque del 27 de octubre de 2024 ocurrido en una autopista en el interior del estado de São Paulo, y que fue atribuido precisamente a miembros de la ‘Mancha Verde’. EFE

