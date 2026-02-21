Hombres armados atacan una aldea y matan a unas 50 personas en el noroeste de Nigeria

Lagos, 21 feb (EFE).- Al menos 50 aldeanos murieron y un número no determinado fueron secuestrados este jueves después de que hombres armados atacaran una aldea en el estado de Zamfara, noroeste de Nigeria, confirmó este sábado a EFE una ONG local.

“Recibimos informes de qué decenas de bandidos atacaron la aldea de Dutsin Dan Aniya el jueves por la noche y mataron a no menos de 50 residentes”, dijo a EFE el secretario de la Coalición de la Sociedad Civil de Zamfara (ZASCON), Attahiru Mohammed.

“Según los residentes, unos 100 bandidos que se desplazaban en motocicletas dispararon de forma esporádica contra las víctimas. Bloquearon todas las vías de entrada y salida mientras realizaban los ataques, haciendo casi imposible la huida. Convirtieron la aldea en un campo de exterminio”, añadió.

De acuerdo con Mohammed, el ataque se produjo durante la noche del jueves, cuando la mayoría de las víctimas -mujeres y niños- fueron asesinadas, mientras que un número indeterminado de personas fueron secuestradas por los “bandidos”, a quienes mantuvieron retenidas hasta las 2.00 hora local (1.00 GMT), sin que intervinieran las fuerzas de seguridad. Tampoco se pudo determinar el motivo del ataque.

«Instamos al gobierno y a las agencias de seguridad a que actúen con decisión y pongan fin a la masacre de inmediato. No podemos seguir a merced de bandidos que atacan nuestras aldeas y comunidades a su antojo”, expresó el secretario de la sociedad civil.

EFE intentó contactar con las autoridades policiales del estado de Zamfara, pero no obtuvo respuesta.

Un residente de la zona, que pidió anonimato, dijo a EFE que tras la incursión recuperaron unos 45 cadáveres, pero que podrían ser muchos más.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques frecuentes de “bandidos”, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades califican a veces de «terroristas».

A esta situación se suman los del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas.

Además, Nigeria anunció este lunes el despliegue de un centenar de militares por parte de Washington en el noroeste del país, como parte de un programa de cooperación bilateral en materia de defensa destinado a reforzar la lucha antiterrorista. EFE

