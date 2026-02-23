Hombres armados matan al menos a 38 personas en Nigeria

Hombres armados mataron en la noche del jueves al viernes al menos a 38 personas en el pueblo de Dutse Dan Ajiya, del Estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, declararon a la AFP el sábado la policía y representantes locales.

Además de yihadistas, grupos armados localmente llamados «bandidos» aterrorizan Zamfara y Estados de la región donde practican secuestros para pedir rescate, atacan pueblos, matan habitantes e incendian las casas después de haberlas saqueado.

«El pueblo está situado en la periferia y hay pocas vías de acceso. En la actualidad regresó la calma a la región y los patrullajes continúan», indicó Yazid Abubakar, portavoz de la policía de Zamfara.

Según Hamisu Faru, representante local que mencionó 50 muertos, los bandidos «dispararon sin límites, matando a todos los habitantes que trataban de huir».

«Alertamos al ejército y un avión caza fue movilizado, pero no disparó contra los bandidos que circulaban en moto, dejando a los terroristas matar indiscriminadamente», agregó Faru.

El ejército nigeriano está desplegado en la región desde hace varios años para luchar contra esos grupos, pero la violencia persiste.

Las tentativas de reconciliación a través de amnistías y compensaciones financieras no pudieron poner fin a los ataques.

Desde 2009, la insurrección yihadista en Nigeria, encabezada principalmente por Boko Haram y el grupo rival Estado islámico en África del Oeste (Iswap), ha causado más de 40.000 muertos y dos millones de desplazados en el noreste del país, según la ONU.

