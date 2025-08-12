Homicidios en México bajan un 25,3 % en los primeros diez meses del Gobierno Sheinbaum

Ana Báez

Ciudad de México, 12 ago (EFE).- Los homicidios en México cayeron un 25,3 % en los primeros diez meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum, periodo en el que van más de 29.000 detenidos por delitos de alto impacto y más de 216 toneladas de droga confiscadas, según expuso este martes el Gobierno con cifras preliminares.

El promedio diario de asesinatos descendió a 64,9 en julio frente a los 86,9 de septiembre de 2024, último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), lo que implica 22 homicidios menos por día, expuso Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La funcionaria, además, informó de que este julio de 2025 fue el más bajo registrado desde el mismo mes en 2015 de homicidio doloso.

“Julio de 2025, que acaba de concluir, es el más bajo precisamente desde 2015″, dijo Figueroa en la conferencia diaria del Gobierno.

La titular del SESNSP detalló que siete de los 32 estados en México concentran el 51,5 % de los homicidios en estos diez meses: Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

Más de 29.000 detenidos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó que en los primeros diez meses del Gobierno detuvieron a más de 29.000 personas por delitos de alto impacto.

En ese periodo también se aseguraron 14.943 armas de fuego y más de 216 toneladas de droga, entre ellas 3,5 millones de pastillas de fentanilo.

“En 21 estados de la República, el Ejército y la Marina han inhabilitado 1.262 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina, lo que ha evitado la distribución de drogas y el enriquecimiento de grupos delictivos”, agregó.

Harfuch resaltó algunos resultados de operativos de seguridad, como el del estado fronterizo de Baja California, donde hubo una disminución del 35,8 % en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso desde septiembre de 2024.

“En julio se puede observar un descenso importante tras la detención de cinco operadores de células delictivas y generadores de violencia, entre los casos más recientes destaca la detención de Gerardo ‘N’ alias ‘JJ’”, comentó tras mencionar la captura de Alfonso ‘N’ alias ‘Cabo 13’, vinculado con Los Mayos y objetivo prioritario de la entidad.

También recalcó la reducción de este crimen en Nuevo León, con 72,9 %; Tabasco con 48,6 %; Guanajuato, con 47 %; Estado de México, con 45 % y Sinaloa con 20,5 %, siendo este último un objetivo prioritario del Gobierno de México para restablecer la paz, debido a la pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, que ha dejado más de 1.500 muertos en Sinaloa desde septiembre de 2024.

Más de 100 detenidos por extorsión

Asimismo, destacó que a partir de la implementación -el pasado 6 de julio- de la estrategia nacional contra la extorsión instruida por Sheinbaum, se han atendido 18.239 llamadas, 58 % de ellas fueron extorsiones no consumadas «debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva”, sentenció.

Harfuch apuntó que se “recibieron 1.425 denuncias, es decir, 8 % total de las llamadas que se trataron de extorsiones consumadas”, que fueron turnadas a las fiscalías locales.

Además, del 6 de julio al 10 de agosto fueron detenidas 132 personas vinculadas con el delito de extorsión.

Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre después del récord de más de 196.000 asesinatos registrados en el sexenio de López Obrador, del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mientras que los homicidios repuntaron un 1,2 % anual en 2024 hasta los 30.057, según las estadísticas del SESNSP. EFE

