Honduras sube recompensa por exjefe militar acusado de asesinato durante el golpe de 2009

2 minutos

Tegucigalpa, 2 nov (EFE).- La Policía Nacional de Honduras elevó este domingo a 35 millones de lempiras (unos 1,3 millones de dólares) la recompensa por información que conduzca a la captura del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Romeo Vásquez, acusado del asesinato de un joven en 2009, durante el golpe de Estado contra Manuel Zalaya.

El aumento representa 5 millones de lempiras más (aproximadamente 189.965 dólares) respecto al monto anunciado a finales de septiembre.

Vásquez figura entre los diez hondureños más buscados, junto Yulan Adonay Archaga, alias ‘El Porky’, presunto cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) que se fugó en 2020 de un juzgado en El Progreso, en el norte del país, y enfrenta cargos por cinco asesinatos.

Estados Unidos ofreció el 21 de abril una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre Archaga, quien, según el Departamento de Estado, “es responsable de dirigir las actividades delictivas de la pandilla MS-13, entre ellas narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos, secuestros y otros crímenes violentos con armas automáticas”.

En el caso de Vásquez, la primera recompensa anunciada por la Policía fue de un millón de lempiras (unos 37.993 dólares).

El militar ocupaba el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto cuando, el 28 de junio de 2009, fue depuesto el entonces presidente Manuel Zelaya, quien además es el esposo y principal asesor de la presidenta del país, Xiomara Castro.

El Ministerio Público (Fiscalía) acusa a Vásquez, al exsubjefe de las Fuerzas Armadas Venancio Cervantes y al excomandante del Comando de Operaciones Especiales Carlos Roberto Puerto, ambos también generales, del asesinato de Isis Obed Murillo y de la tentativa de asesinato de Alex Roberto Zavala, simpatizantes de Zelaya.

Isis Obed murió el 5 de julio de 2009 tras recibir un disparo en la cabeza, aparentemente de fusil, durante una manifestación en Tegucigalpa en el contexto del fallido regreso de Zelaya por vía aérea.

Cervantes y Puerto se entregaron voluntariamente el 18 de marzo, mientras que el paradero de Vásquez sigue siendo desconocido. La Fiscalía le ha incautado varios de sus bienes.

Desde entonces, Vásquez ha publicado videos en los que critica al sistema judicial y arremete contra Zelaya, actual coordinador general del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), a quien acusa de planear un fraude electoral, de tener vínculos con el narcotráfico y de intentar asesinarlo. EFE

ac/gf/rod