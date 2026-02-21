Hong Kong destinará 870 millones de dólares a recompra de pisos tras el incendio de Tai Po

3 minutos

Hong Kong, 21 feb (EFE).- El Gobierno hongkonés destinará unos 6.800 millones de dólares hongkoneses (738,4 millones de euros, 870 millones de dólares) a la recompra de viviendas dañadas en el incendio del pasado noviembre en el complejo residencial Wang Fuk Court, situado en el distrito de Tai Po.

El vicesecretario de Finanzas, Michael Wong, presentó este sábado en rueda de prensa el dispositivo y descartó la reconstrucción en el mismo emplazamiento del complejo Wang Fuk Court, al adelantar que las autoridades se inclinan por demoler siete de los ocho bloques y reurbanizar la parcela con zonas verdes u otros servicios comunitarios.

Las compras se llevarán a cabo mediante compensaciones en metálico y un programa de reasentamiento sufragado con recursos públicos.

Explicó que la combinación de efectivo y el esquema de intercambio “piso por piso” constituye, a juicio del Ejecutivo, la vía “más rápida y flexible” para los afectados, mientras la administración asumirá la tramitación de los asuntos jurídicos y de seguros una vez completada la adquisición.

Wong, citado por la prensa local, incidió en que se trata de un caso excepcional y recalcó que este mecanismo no se utilizará como referencia para futuras actuaciones públicas en el sector inmobiliario. Aseguró que el importe ofertado permite, según los cálculos del Gobierno, que los hogares puedan trasladarse y garantizar una solución habitacional estable a largo plazo.

El alto cargo calificó la catástrofe de “sin precedentes” y recordó que los desplazados han sufrido pérdidas de envergadura y afrontan importantes dificultades en su día a día, por lo que, señaló, requieren comprensión y respaldo del conjunto de la sociedad.

Añadió que la operación de recompra se considera imprescindible porque “no existe un mecanismo de mercado eficaz” que permita resolver el problema ni que facilite a los propietarios recuperar el valor de sus viviendas.

La iniciativa de reasentamiento se anuncia tres meses después del incendio más mortífero registrado en la ciudad en décadas, que causó al menos 168 muertos en Wang Fuk Court el pasado noviembre.

En enero, las autoridades realizaron una consulta entre los vecinos desalojados para conocer su postura sobre nueve alternativas de recolocación duradera, entre ellas la reconstrucción en el mismo solar, los intercambios “piso por piso” y las compensaciones en efectivo.

Cientos de familias afectadas apoyaron una petición que insta a las autoridades a acortar los plazos de una eventual reconstrucción y a someter la decisión sobre los siguientes pasos a votación de los residentes.

El edificio Wang Chi House, el único de los ocho bloques que no sufrió daños por el fuego, quedará inicialmente fuera del programa de recompra. No obstante, Wong apuntó que el Ejecutivo estaría dispuesto a estudiar la integración de esos pisos en el esquema si los propietarios alcanzan un “alto grado de consenso” sobre su inclusión. EFE

msc/aa/alf