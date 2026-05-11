Hoy es noticia en el mundo (18:00 GMT)

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1. Los últimos 22 pasajeros del Hondius abandonan el crucero y viajarán en un avión a Países Bajos.

HANTAVIRUS CRUCERO | Los últimos 22 pasajeros del Hondius que desembarcaron del crucero viajan esta tarde en un mismo avión con destino a Países Bajos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

– El crucero MV Hondius tendrá que atracar en el puerto de Granadilla, en la isla canaria de Tenerife, «el mínimo tiempo imprescindible» por razones meteorológicas. (Texto)

– La mujer francesa infectada por hantavirus permanece hospitalizada en cuidados intensivos en estado «estable».

– Australia repatría a ciudadanos del crucero y prepara cuarentenas a su llegada, mientras que los 20 británicos son evacuados en cuarenta hospitalaria. (Texto)

– Llegan a Alemania cuatro pasajeros sin síntomas y a Irlanda, dos. (Texto)

– La OMS no excluye que se vean nuevos casos de hantavirus en los próximos días o la próxima semana.

– Trump dice que no se arrepiente de la retirada de la OMS en medio de brote de hantavirus

2. Trump califica de «estúpida» la propuesta de Irán

IRÁN GUERRA | Irán asegura que su propuesta de paz no es “excesiva” tras el rechazo de Trump, que la califica de «estúpida» y advierte de que el alto el fuego es «increíblemente débil». (Texto)

– El volumen del suministro de petróleo perdido por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz alcanza los 14 millones de barriles diarios, según la Agencia Internacional de la Energía. (Texto)

– Guterres advierte del coste de la guerra de Irán para África, ya asfixiada por la deuda. (Texto)

3.-La UE da un paso contra Israel con las sanciones a colonos pero no prevé aún más medidas

UE EXTERIORES | La UE acuerda imponer nuevas sanciones a los colonos israelíes violentos e Israel dice que tiene «derecho» a Cisjordania.

-La colona Daniella Weiss y su oenegé, entre las entidades israelíes sancionadas por la UE.

-Ministro radical israelí llama a anexionarse «zonas estratégicas» de Cisjordania

4. Cole Allen se declara no culpable

TRUMP TIROTEO | El sospechoso de intentar asesinar a Trump se declara no culpable de cuatro cargos federales. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

5. Evo Morales, declarado en rebeldía

BOLIVIA JUSTICIA | Un tribunal boliviano declara en rebeldía al expresidente Evo Morales por no presentarse a la audiencia de inicio del juicio en su contra por su supuesta relación con una menor de edad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

6. Delcy Rodríguez en La Haya por disputa por el Esequibo

VENEZUELA GUYANA | Delcy Rodríguez califica de «absurdo antijurídico» caso entre Caracas y Guyana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la región del Esequibo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

7. Nuevo barco de ayuda a Cuba desde México

CUBA MÉXICO | México envía un nuevo barco con ayuda para «aminorar el sufrimiento» del pueblo cubano. (Texto)

8. Todo listo en Cannes para que empiece mañana el Festival

FESTIVAL CANNES | El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, destaca, en vísperas de la apertura de la edición 79 del certamen, la «nueva vitalidad» del cine español, que este año cuenta con 3 películas en competición por la Palma de Oro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EL DATO DEL DÍA

SUDÁN GUERRA | Al menos 880 civiles han muerto por drones en Sudán entre enero y abril, alerta la ONU. (Texto)

LOS PROTAGONISTAS DEL DÍA

THE BEATLES | Los Beatles tendrán su primer museo en Londres, en el edificio donde dieron su último concierto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

UE INTELIGENCIA ARTIFICIAL| ¿Está la UE preparada para los riesgos que plantean sistema de IA como Mythos? Por Daniel Rovirosa, desde Bruselas.

EGIPTO APICULTURA | El pueblo egipcio al que la venta de miel y de abejas le ha dado 80 años de pleno empleo. Por Ali Mustafa, desde Hesa Shebshir (Egipto). (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES DE

OPENAI JUICO | El juicio de OpenAI entra en la que puede ser su última semana. (Texto)

MÉXICO DESAPARECIDOS | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su informe de desapariciones en México. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Redacción EFE Internacional

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