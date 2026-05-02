Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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LOS TITULARES

1. Irán y Estados Unidos siguen atascados y sin visos de reanudar las negociaciones

IRÁN GUERRA | Alto mando militar iraní ve probable una reanudación de la guerra con EE.UU.

– Donald Trump parece estar perdiendo el pulso con Irán sobre Ormuz

– Israel intensifica sus ataques en el sur del Líbano, matando a decenas de personas.

2. Activista palestino español de la Flotilla apresado por Israel comienza huelga de hambre

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA | Activista palestino-español Saif Abukeshek, arrestado por Israel, inicia huelga de hambre

– Los activistas de la Flotilla son trasladados a un centro de detención en Ashkelon, Israel

– Abogados acusan a Israel de malos tratos e «interrogatorios ilegales» a los activistas

3. La retirada de Estados Unidos de 5.000 soldados sorprende a Alemania y a la OTAN

ALEMANIA EEUU | Alemania: retirada de tropas de EEUU demuestra que Europa debe asumir más responsabilidad

– OTAN «trabaja» con EE.UU. para «entender» retirada de soldados estadounidenses de Alemania

– Tusk: la mayor amenaza a lazos transatlánticos no son sus enemigos, sino su desintegración

4. En Ucrania, más ataques en el frente y Zelenski habla con Fico

UCRANIA GUERRA | Los ataques de Ucrania contra el crudo ruso, parte de la estrategia para lograr la paz

– Zelenski habla con Fico y subraya importancia de mantener buenas relaciones

– Rusia derriba 215 drones ucranianos sobre 14 regiones rusas y Crimea

5. La Guerra Comercial de Trump con la UE

GUERRA COMERCIAL | Negociador del PE pide «claridad y determinación» en respuesta a nuevos aranceles de Trump

6. Cuba reacciona a las amenazas de Trump

CUBA EEUU | Díaz-Canel apela a la comunidad internacional tras la nueva amenaza de Trump de tomar Cuba

7. El Ejército de Mali ataca zonas fronterizas

MALI CONFLICTO Mali confirma ataques en frontera y asegura haber abatido a 200 «terroristas»

(Vídeo)(Foto)

EL DATO DEL DÍA

IRAN GUERRA LÍBANO | 2.659 muertos en Líbano tras dos meses de ofensiva israelí

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ECUADOR RANAS | La rana venenosa de caso Navalni, una cotizada mascota exótica afectada por tráfico ilegal (Foto)(Vídeo)

IRÁN GUERRA | El apagón de internet en Irán desata críticas por el acceso privilegiado de una minoría

SIRIA TRANSICIÓN | El apagón de internet en Irán desata críticas por el acceso privilegiado de una minoría (Foto)(Vídeo)

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BRASIL SHAKIRA | Shakira ofrece un concierto gratuito en Copacabana, donde se esperan dos millones de personas (Texto) (Foto) (Vídeo)

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