Hoy es noticia en el mundo (19:00h)

4 minutos

DESTACADOS

1. Starmer contra las cuerdas

R.UNIDO GOBIERNO | Una quinta parte de los diputados laboristas piden ya públicamente la dimisión de Starmer. (Texto) (Foto) (Video) (Audio)

CLAVES | ¿Cuáles son los escenarios para la posible sucesión de Starmer? (Texto)

DOCUMENTACIÓN | Seis primeros ministros desde que el Reino Unido aprobó el Brexit hace una década.

– Más de 100 diputados laboristas firman carta de apoyo a Starmer en respuesta a críticos.

2. EE.UU. actualiza el coste de la guerra en Irán

IRÁN GUERRA | El Pentágono eleva hasta los 29.000 millones de dólares el coste de la guerra de Irán. (Texto)

– El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, pide el inicio de negociaciones «indirectas» con Israel. (Texto)

– La inflación interanual en EE.UU. subió al 3,8 % en abril por el alza de la energía. (Texto)

3. Diez positivos por hantavirus

HANTAVIRUS CRUCERO | El número de positivos por hantavirus se queda en 10 tras descartarse el caso estadounidense. (Texto)

PANORÁMICA | ¿Es obligatoria en todos los países la cuarentena para los pasajeros del MV Hondius? (Texto)

– La paciente francesa está «grave», Finlandia pone en cuarentena a los dos ciudadanos expuestos al hantavirus en un avión, Zimbabue repatría a tres sanitarios y Italia refuerza la vigilancia por hantavirus aunque el riesgo es «muy bajo».

4. Trump viaja a China con una quincena de ejecutivos, pero sin el CEO de NVIDIA

CHINA EEUU | Trump viajará a China con un grupo de ejecutivos que incluye a Musk, Cook y Fink, pero con la ausencia destacable del CEO de NVIDIA, Jensen Huang.

CLAVES | Claves de la disputa comercial China-EE.UU.: aranceles, tierras raras y reveses judiciales. (Texto)

5. United Airlines restablece los vuelos entre EE.UU y Venezuela

EEUU VENEZUELA | United Airlines restablecerá los vuelos entre EE.UU. y Venezuela, suspendidos desde 2017. (Texto)

6. eBay rechaza a GameStop

EBAY GAMESTOP | eBay rechaza la oferta de GameStop por 55.000 millones de dólares porque «no es creíble». (Texto)

EL DATO DEL DÍA

DESPLAZAMIENTO INTERNO | Más de 82 millones de personas son desplazados internos por guerras y desastres naturales. (Texto)

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

R.UNIDO GALES | Gales elige por primera vez en su historia un jefe de Gobierno nacionalista, Rhun ap Iorwerth. (Texto)

NUESTROS TEMAS

URUGUAY MUJICA | Lucía Topolansky recuerda a José Mujica como alguien «que vivió como predicaba». Por Santiago Carbone, desde Montevideo. (Texto)

EEUU INMIGRACIÓN | Familia en Texas pide liberar a padre detenido por ICE tras arresto que tildan irregular. Por Alejandra Arredondo, desde Austin (EE.UU.) (Texto)

PENDIENTES DE

OPENAI JUICIO | En la jornada del juicio de OpenAI se espera este martes que comparezca su consejero delegado, Sam Altman. (Texto)

BOLIVIA PROTESTAS | Campesinos que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumplen este martes su amenaza de «cercar» La Paz, sede del Gobierno y el Parlamento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ARGENTINA UNIVERSIDADES | Las universidades públicas argentinas convocan este martes a una ‘Marcha Federal Universitaria’ para reclamar mayores fondos para las casas de altos estudios. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

EUROVISIÓN 2026 | Viena acoge hoy la primera semifinal del festival de Eurovisión, marcado por la controversia en torno a la participación de Israel, por la que cinco países, entre ellos España, decidieron boicotear el evento. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

FESTIVAL CANNES | Elijah Wood entregará la Palma de Oro de honor de Cannes a Peter Jackson. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245