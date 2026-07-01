Hoy es noticia en el mundo (19.00)

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1. Venezuela sigue los rescates siete días después del doble terremoto

VENEZUELA TERREMOTO | Las labores de rescate continúan este miércoles a contrarreloj en Venezuela, tras cumplirse una semana del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, que ha dejado por ahora cerca de 2.000 muertos y 10.571 heridos, según las últimas cifras oficiales.

– La oposición de Venezuela reitera las «graves debilidades» del Estado para responder a la emergencia causada por el doble terremoto.

– Un grupo de 100 rescatistas lleva más de 48 horas trabajando tratar de sacar a Hernán Gil, que se encuentra bajo los escombros de un edificio en Catia La Mar, en el estado de La Guaira.

– La ONG Plan Internacional alertó de la necesidad de proteger a los menores en riesgo en Venezuela.

– Parte a Venezuela un avión con voluntarios españoles para montar un hospital de campaña.

– El número de muertos españoles en el terremoto de Venezuela asciende a 26, con 150 desaparecidos.

– Japón despliega en Venezuela un equipo médico de ayuda humanitaria en casos de desastre.

2. Las delegaciones de EE.UU. e Irán se reúnen por separado con los mediadores en Catar.

IRÁN GUERRA | El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, se reunió hoy en Doha con el primer ministro y ministro de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahman, para tratar el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos para reabrir Ormuz y poner fin a la guerra.

– El primer ministro de Catar se reunió previamente con los emisarios estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, quienes también trataron la situación con el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani.

– Donald Trump dice que la «desnuclearización» de Irán marcha «bien» a pesar de ataques recíprocos.

– El número de muertos en el Líbano roza los 4.300 mientras Israel continúa atacando el sur del país.

3. Entra en vigor el acuerdo comercial UE-EEUU y la UE actúa ante importaciones de paquetes y en defensa de su industria del acero.

GUERRA COMERCIAL | Este miércoles entró en vigor el pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos que permite a Washington exportar sus bienes industriales libres de aranceles, a cambio de que aplique un gravamen del 15 % para la mayoría de productos europeos.

– El presidente del Consejo Europeo, António Costa, replica a Donald Trump que la UE es «soberana» tras sus amenazas poruna posible tasa digital.

– La UE pone fin a la exención de derechos de aduanas para los paquetes de menos de 150 euros que llegan al bloque y desde hoy les cobra una tasa de al menos 3 euros para frenar la avalancha de importaciones baratas que entran, en más del 90 % de los casos, desde China a través de plataformas como Temu, Shein o AliExprés.

– Entran en vigor las medidas de la UE para proteger la industria del acero, especialmente frente a las importaciones de China.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

EEUU MAMDANI | El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cumple seis años en el cargo con el empuje de la reciente aprobación de un impuesto a las segundas residencias de lujo, a fin de promover políticas sociales, tras aprobar la congelación de alquileres de casi un millón de apartamentos de renta regulada en la ciudad.

EL DATO DEL DÍA

BRASIL VIOLENCIA | El 86,3 % de las 4.330 personas muertas en operaciones policiales en Brasil durante 2025 era afrodescendiente y 64,8 % tenía hasta 29 años de edad, según un informe divulgado hoy por la Red de Observatorios de la Seguridad.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

EUROVISIÓN CANADÁ | Canadá participará por primera vez en el Festival de Eurovisión en la edición de 2027, que se celebrará en Bulgaria, después de que la radiotelevisión pública CBC/Radio-Canada se incorporara como miembro de pleno derecho de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

NUESTROS TEMAS

MONTE FUJI | Desde las faldas hasta el pico, el monte Fuji atrae a miles de turistas y registra aglomeraciones incluso a 3.000 metros de altura en la temporada de ascenso, que comenzó este miércoles y concluirá en septiembre, en medio del debate en Japón sobre si prohibir su escalada el resto del año.

Redacción EFE Internacional

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