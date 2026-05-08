HRW: Ruanda debe investigar la muerte bajo custodia de un yutubero crítico con el Gobierno

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Nairobi, 8 may (EFE).- Las autoridades de Ruanda deben llevar a cabo una investigación «eficaz, independiente y transparente» sobre la muerte bajo custodia del exprofesor universitario y yutubero Aimable Karasira Uzaramba, crítico con el Gobierno de su país, exigió este viernes la organización Human Rights Watch (HRW).

«Existen muchos motivos para cuestionar las circunstancias que rodean la muerte de Aimable Karasira bajo custodia, entre ellos los años de acoso y persecución que sufrió a manos de las autoridades», afirmó en un comunicado Clémentine de Montjoye, investigadora sénior de HRW para la región de los Grandes Lagos.

«El Gobierno tiene la responsabilidad de demostrar que Karasira no fue asesinado ilegalmente», añadió y, para ello, debería «invitar a un organismo independiente de expertos» y hacer públicos los resultados de sus investigaciones.

Uzaramba, de 50 años, murió la noche de este miércoles en un hospital de la capital, Kigali, a pocas horas de salir de la cárcel tras cumplir una condena de cinco años de prisión, por una supuesta sobredosis de un medicamento recetado.

Su muerte «se suma a la lista de desapariciones y muertes sospechosas de personas consideradas críticas y opositoras al Gobierno», subrayó la ONG, al advertir que «la inacción de las autoridades antes estos casos envía un mensaje deliberado de intimidación».

Detenido desde 2021, Uzaramba comenzó a sufrir «presiones y amenazas» tras publicar en 2020 un vídeo en su canal de Youtube sobre la pérdida de familiares asesinados por el ahora gobernante Frente Patriótico Ruandés (FPR) durante el genocidio de 1994.

Bajo detención «sufrió torturas, malos tratos y se le negó atención médica», denunció HRW, como relató él mismo en sus comparecencias judiciales.

Asimismo, no le proporcionaban suficiente comida, le negaban el tratamiento médico para su diabetes y problemas de salud mental y le impedían acceder al dinero enviado por amigos o familiares para comprar productos en la prisión, destacó la ONG.

Uzaramba fue condenado el 30 de septiembre de 2025 a cinco años de prisión por difundir contenido divisivo en YouTube y sentenciado por un único cargo, aunque fue procesado por otros delitos como negación y justificación del genocidio, difusión de noticias falsas y blanqueo de capitales.

Entre 2020 y 2024, Ruanda emprendió una campaña contra yutuberos y comentaristas en línea críticos con el Gobierno, durante la que algunos fueron detenidos y acusados de delitos como incitación o negación del genocidio y otros huyeron al exilio.

Desde su llegada al poder en el año 2000, el presidente ruandés, Paul Kagame, ha conseguido reconocimiento internacional por sus éxitos económicos y la reconstrucción del país tras el genocidio de 1994, en el que murieron unos 800.000 tutsis y hutus moderados, pero organizaciones pro derechos humanos han denunciado en numerosas ocasiones detenciones arbitrarias, desapariciones y tortura de disidentes a manos del Gobierno. EFE

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