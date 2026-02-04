HRW denuncia represión, detenciones y agravamiento de la crisis económica en Cuba

La Habana, 4 feb (EFE).- La ONG Human Rights Watch (HRW) aseguró que el Gobierno cubano sigue «reprimiendo y castigando» a disidentes y críticos, y denunció detenciones arbitrarias y el agravamiento de la crisis económica, que afecta enormemente a la población.

En su nuevo informe global, publicado este miércoles, HRW incluye un balance sobre la situación de los derechos humanos en Cuba en 2025 resalta que «las autoridades detienen arbitrariamente, acosan e intimidan a críticos, activistas independientes, periodistas y opositores políticos».

El documento señala que «muchos han sido recluidos en régimen de incomunicación y algunos denuncian que las autoridades los golpearon y sometieron a aislamiento prolongado».

Cita entre ellos a participantes en las históricas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, de los que en octubre pasado 359 seguían en prisión, con condenas de hasta 22 años, de acuerdo con la ONG Justicia 11J, mientras otros cientos permanecen bajo arresto domiciliario u otras restricciones.

Señala que la ONG Prisoners Defenders informó de que Cuba tenía cerca de 700 presos políticos entre rejas el pasado octubre.

Destaca casos de presos por motivos políticos como el músico y activista Maykel Castillo Pérez y el artista Manuel Otero Alcántara, ambos partícipes de la canción crítica «Patria y vida» y que permanecen en prisión desde 2021.

También refiere que «al menos 203 personas fueron detenidas arbitrariamente en operaciones policiales y de vigilancia estatal entre enero y junio de 2025».

Sobre las condiciones en las cárceles, denuncia condiciones inadecuadas, falta de atención médica, alimentos y agua, condiciones de hacinamiento e insalubridad, y restricciones a las visitas de familiares.

El documento también subraya el agravamiento de la crisis económica, con prolongados cortes de electricidad, de hasta 20 horas al día, y una grave escasez de alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad.

En ese sentido cita que, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, los cubanos sufrieron cinco apagones a nivel nacional y en julio, el ministerio de Salud Pública reiteró que solo el 30 % de la lista medicamentos esenciales se podían encontrar en el país.

Añade que por ello «siguen estallando protestas por los apagones, la escasez, el deterioro de las condiciones de vida y el fuerte aumento de los costos de internet».

La HRW también critica que el gobierno de la isla «controla todos los medios de comunicación, restringe el acceso a la información exterior y censura a los críticos y periodistas independientes».

El informe reconoce que el Gobierno de Estados Unidos continuó con su política de aislamiento hacia Cuba, que «socava aún más el precario acceso a derechos económicos en el país», pero agregó que La Habana sigue «utilizando el embargo estadounidense como pretexto para cometer abusos».

En ese sentido, HRW indica que varios expertos independientes de la ONU argumentaron que la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo por EE.UU. tiene «efectos adversos en los derechos humanos y humanitarios de los cubanos y es contraria al derecho internacional». EFE

