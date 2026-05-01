Hungría abrirá archivos de la era comunista

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El primer ministro electo de Hungría, Peter Magyar, afirmó el martes que su gobierno hará públicos en octubre los archivos de la época comunista.

El partido TISZA de Magyar derrotó en las elecciones del 12 de abril al gobernante Fidesz, del nacionalista Viktor Orbán, prometiendo un «cambio de sistema».

El conservador, de 45 años, que jurará el cargo de primer ministro el 9 de mayo, ha prometido reformas de gran alcance, incluida la apertura de los expedientes de la era comunista.

Magyar dijo que mantuvo conversaciones con Gergo Bendeguz Cseh, director general de los Archivos Históricos de la Seguridad del Estado de Hungría, sobre «levantar por completo la clasificación y hacer públicos los expedientes de los agentes y las célebres grabaciones en cinta magnética».

«El 22 de octubre, un día antes del 70 aniversario de la Revolución Húngara de 1956, cumpliremos una de las promesas más importantes del cambio de régimen: haremos que el material de archivo existente sea público y accesible», escribió en Facebook.

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