Hungría estudia cortar electricidad y gas a Ucrania por cesar el suministro de crudo ruso

2 minutos

Budapest, 19 feb (EFE).- El Gobierno de Hungría amenaza con cortar la electricidad y el gas a Ucrania, después de suspender la venta de diésel, si Kiev no reanuda el tránsito de crudo ruso por el oleoducto ‘Druzhba’, cortado después de un ataque ruso.

El Gobierno de Hungría, el más cercano a Rusia en la Unión Europea (UE), volvió este jueves a acusar a Ucrania de intentar chantajearle con el corte de suministros petroleros.

«Hemos cortado el suministro de diésel y estamos estudiando la misma posibilidad en el caso de la electricidad y el gas», afirmó a la prensa este jueves el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás.

El ministro señaló de que el Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán considera «inaceptable» que Ucrania no haya reanudado el tránsito del crudo ruso hacia Hungría.

Según Gulyás, Kiev «está causando, de una manera intencionada, daños a dos países miembros de la UE, a Hungría y a Eslovaquia», con lo que Ucrania infringe las normas comunitarias que debería respetar si quiere integrarse en el bloque.

Orbán informó ayer de que suspendió la exportación de diésel hacia Ucrania por el corte de tránsito del petróleo hacia Hungría.

«La decisión de los ucranianos de bloquear los suministros de petróleo a Hungría a través del oleoducto Druzhba es un chantaje político descarado. Están intentando presionarnos para que apoyemos su adhesión a la UE y entreguemos fondos que pertenecen a las familias húngaras», indicó Orbán en la red social X.

Gulyás reiteró ahora que, según informaciones del Gobierno húngaro, el oleoducto Druzhba se encuentra en condiciones técnicas como para reanudar el tránsito del crudo ruso.

Tanto Hungría como Eslovaquia anunciaron el miércoles que activan sus reservas de emergencia de petróleo, ante la interrupción de la llegada de crudo ruso desde finales de enero por ataques de Rusia.

Hungría es -junto a Eslovaquia- el mejor aliado de Moscú en la UE y compra a Rusia al menos el 65 % del petróleo y el 85 % del gas que consume el país.

Los dos países afectados han solicitado a Croacia que permita el transporte del crudo ruso por el oleoducto Adria, que une a los dos países con el mar Adriático, algo que Zagreb ha negado, al afirmar que la importación del petróleo ruso no está justificada.

Hungría celebra el 12 de abril elecciones legislativas y el partido de Orbán, el Fidesz, centra en parte su campaña en las críticas a Ucrania, país al que acusa de querer interferir en los comicios. EFE

mn/ll/ah