Hungría marginó a las personas LGTB+, según un tribunal de la UE

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Hungría ha «violado el derecho de la Unión Europea» al adoptar una ley que «estigmatiza y margina» a las personas LGTB+, dictó este martes el Tribunal de Justicia del bloque.

Con el objetivo declarado de proteger a los niños de los pederastas, el gobierno del primer ministro húngaro Viktor Orbán implementó en 2021 una legislación que prohíbe hablar en presencia de menores de asuntos relacionados con el cambio de sexo o con la homosexualidad.

Como consecuencia la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra el país.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea le da la razón al estimar que Hungría violó el derecho europeo.

«Es incompatible con las exigencias (…) en una sociedad basada en el pluralismo» y «estigmatiza y margina a las personas no cisgénero, incluidas las personas trans o heterosexuales», afirma en un comunicado.

Por su parte, la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE) saludó un fallo «histórico» del máximo tribunal del bloque.

«Ahora corresponde al gobierno húngaro aplicar la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitida esta mañana», declaró la portavoz de la UE, Paula Pinho.

Varias oenegés, como Amnistía Internacional, han publicado una reacción conjunta a esta sentencia «histórica».

Confirma «que la política de exclusión y estigmatización del gobierno de Orbán no tiene cabida en la UE», subrayan.

Este tema enfrentó al gobierno del nacionalista Orbán con sus socios de la UE.

Un total de dieciséis países miembros del bloque, incluidos Francia y Alemania, así como el Parlamento Europeo, se unieron a la acción judicial emprendida por la Comisión, la primera contra un Estado miembro.

Desde la entrada en vigor de la ley húngara, se prohíbe a los medios audiovisuales difundir contenido LGTB+ durante el día y a las tiendas vender productos con esta temática en un radio de 200 metros alrededor de las iglesias y las escuelas.

Después de 16 años en el poder, Orbán perdió las elecciones legislativas del pasado 12 de abril.

Su sucesor, el conservador Peter Magyar, envió la noche de su victoria electoral un mensaje a la comunidad LGTB+, en el que declara que Hungría quiere ser un país donde «nadie sea estigmatizado por amar de manera diferente o de una manera distinta a la mayoría».

Antes de la llegada de Orbán al poder, este país de Europa central, miembro de la UE desde 2004, había sido uno de los más liberales de la región.

La homosexualidad fue despenalizada a inicios de los años 60 y la unión civil entre personas del mismo sexo fue reconocida en 1996.

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