Iberia y Plus Ultra extienden hasta el 31 de enero la suspensión de vuelos a Venezuela

Madrid, 23 dic (EFE).- Las aerolíneas Iberia y Plus Ultra han prolongado un mes más, hasta el 31 de enero, la suspensión de sus vuelos entre Madrid y Caracas por recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA), según fuentes de ambas compañías consultadas este martes por EFE.

La Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) ha ampliado hasta el 31 de enero su recomendación de no volar hasta la zona de Caracas y el sur del Caribe, advertencias que canaliza hacia los operadores el gestor de la navegación aérea, Enaire, han confirmado a EFE fuentes de este último.

Iberia ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o solicitar el reembolso del importe del billete.

La intención de la compañía es retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad, añaden las fuentes.

También Plus Ultra ha confirmado su intención de prorrogar la suspensión al menos hasta el próximo 31 de enero.

Esta aerolínea, para la que Venezuela representa una parte sustancial de su negocio, está ofreciendo a sus clientes conexiones entre Madrid y Cartagena de Indias (Colombia para después enlazar con Caracas en la aerolínea Laser, que normalmente le arrienda aviones y tripulaciones a Plus Ultra.

Air Europa ha comunicado este martes también la ampliación de la suspensión de sus vuelos a y desde Caracas hasta, al menos, el próximo 18 de enero.

Iberia tiene habitualmente cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa y Plus Ultra cuenta con cuatro (una de ellas entre Tenerife y la capital venezolana).

La tensa situación en la zona de la capital venezolana y el Caribe sur llevaron a las autoridades aeronáuticas norteamericanas a recomendar en noviembre no sobrevolar esas áreas y también la AESA emitió una advertencia en el mismo sentido, que ahora se ha renovado hasta final de enero.

Las tres compañías que operan entre España y Venezuela tienen suspendida su licencia por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano, que canceló igualmente los permisos a la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, Latam Colombia y la turca Turkish Airlines.

La crisis de conectividad aérea en Venezuela se da en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe. EFE

