Identifican a las cuarenta víctimas del incendio de bar en Suiza

Crans Montana (Suiza), 4 ene.- Las cuarenta personas fallecidas en el incendio de un bar durante una fiesta de Nochevieja en Crans Montana han sido identificadas formalmente, anunció este domingo la Policía del cantón de Valais.

Las 16 últimas víctimas que quedaba por identificar lo fueron a lo largo de esta tarde, la más joven de éstas un chico de quince años (con triple nacional, francesa, israel y británica) y la mayor de todas, una francesa de 33 años. EFE

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

