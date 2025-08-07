Idris Elba estrenará su corto ‘Dust of dreams’ en la 50 edición del festival de Toronto

Toronto (Canadá), 7 ago (EFE).- El actor británico Idris Elba estrenará mundialmente su cortometraje ‘Dust of dreams’ en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde también se proyectará la producción entre España, México y Canadá ‘Ramón who wpeaks to ghosts’, de Shervin Kermani, y el film español ‘Quietness’.

TIFF anunció este jueves la lista de los 48 cortos que serán proyectados en la 50 edición del festival canadiense, que se celebrará del 4 al 14 de septiembre, y en la que destaca de ‘Dust of dreams’, un drama en el que participan el cantante Seal y estrellas nigerianas como Nse Ikpe-Etim.

Otro de los estrenos mundiales en TIFF en la categoría de cortos es el film español ‘Quietness’, dirigido por el actor portugués Gonçalo Almeida; ‘The Contestant’, de Patrick Xavier Bresnan y protagonizada por David Hasselholff; y ‘DISC’, de Blake Winston Rice.

La selección de cortos de este año también cuenta con ‘Una vez en un cuerpo’, una coproducción entre Colombia y México dirigida por María Cristina Pérez González y que realizará su estreno norteamericano en TIFF tras ser estrenada mundialmente en el festival de Locarno el próximo 10 de agosto.

Además, TIFF anunció hoy que celebrará el décimo aniversario de su programa Primetime, dedicado a series y obras de televisión, con seis estrenos mundiales, entre ellas ‘The Lowdown’, dirigida por Sterlin Harjo y producida por Ethan Hawke; la serie de Netflix ‘Wayard’; y ‘Black Rabbit’, con Jude Law y Toni Collette.

La 50 edición de TIFF se abrirá el próximo 4 de septiembre con el estreno mundial del documental ‘John Candy: I like me’ sobre la vida del legendario cómico canadiense John Candy, fallecido en 1994 a los 43 años cuando rodaba una película en México.

También esta edición será el escenario del estreno mundial del último film de Alejandro Amenábar, ‘El cautivo’, una coproducción entre España e Italia que narra las penurias del escritor Miguel de Cervantes, interpretado por Julio Peña, tras ser capturado en 1575 en el Mediterráneo y permanecer cautivo durante casi cinco años en Argel.

TIFF ya había acogido con anterioridad el estreno mundial de ‘Los tres cuentos’, de la directora española Isabel Coixet; ‘Poetic license’, de Maude Apatow; ‘Nuremberg’, de James Vanderbilt; y ‘Couture’, de Alice Winocour.

En el programa Discovery se incluyen los estrenos mundiales de los filmes ‘Forastera’, de la española Lucía Aleñar Iglesias; ‘Noviembre’, del colombiano Tomás Corredor; y ‘Oca’, el primer largometraje de la mexicana Karla Badillo.

En su 50 edición, el festival canadiense entregará uno de sus premios Tribute al cineasta mexicano Guillermo del Toro que proyecta este año en TIFF su último film, ‘Frankenstein’. EFE

