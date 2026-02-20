IICA reafirma apoyo a los esfuerzos de recuperación y reconstrucción agrícola en Venezuela

San José, 20 feb (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) reafirmó este viernes su disposición de apoyar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción agrícola en Venezuela, basados en el desarrollo y el acceso a los mercados.

En el marco de la primera visita a Estados Unidos del director general del IICA, Muhammad Ibrahim, en donde se reunió con funcionarios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para impulsar una agenda compartida destinada a proteger el suministro alimentario de la región, el guyanés destacó el apoyo a Venezuela.

Tras consultas, Ibrahim afirmó que, con una presencia operativa de larga data en Venezuela, el IICA «puede apoyar la cooperación técnica, el fortalecimiento institucional y las medidas de gestión de riesgos alineadas con los objetivos más amplios de seguridad alimentaria y estabilidad del Hemisferio».

El director general también añadió que «apoyarán los esfuerzos de recuperación, incluida la colaboración con el USDA en un enfoque estructurado para el desarrollo agrícola y el acceso a los mercados».

La agenda en el USDA incluyó reuniones centradas en la cooperación práctica para fortalecer la seguridad alimentaria y la bioseguridad, mejorar la capacidad regional para prevenir y responder a las plagas y enfermedades de animales y plantas, y ampliar el comercio agrícola en América mediante enfoques regulatorios sólidos y basados en la ciencia.

«Estados Unidos y el IICA comparten un claro interés en proteger la integridad de la cadena de suministro de alimentos y ampliar el comercio que recompensa a los productores y ofrece alimentos seguros y nutritivos a los consumidores. El IICA está dispuesto a ayudar a poner en práctica esta agenda en nuestros 34 Estados Miembros mediante el fortalecimiento de la capacidad sanitaria y fitosanitaria”, afirmó Ibrahim.

Por su parte, el subsecretario de Asuntos Extranjeros de Comercio y Agricultura de Estados Unidos, Luke J. Lindberg, destacó la importancia de reforzar la posición de América como proveedor mundial confiable de alimentos, piensos, fibras y combustibles, al tiempo que se garantiza que el comercio ofrezca beneficios tangibles a los productores, fortalezca el acceso a los mercados y respalde cadenas de suministro resilientes. EFE

