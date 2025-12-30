Imputan por otro homicidio al presunto estratega del magnicidio de senador colombiano

2 minutos

Bogotá, 30 dic (EFE).- La Fiscalía colombiana imputó a Elder José Arteaga Hernández, presunto estratega del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, por supuestamente haber ordenado el asesinato de un hombre en una disputa por la venta de venta de drogas en el occidente de Bogotá.

Según detalló la Fiscalía en un comunicado, Arteaga es líder de un grupo criminal «dedicado a los homicidios, el microtráfico y otras actividades delictivas» y, supuestamente, ordenó «el crimen de un hombre el 15 de junio de 2024, como parte de una disputa con otras organizaciones ilegales por el control de la venta de estupefacientes».

La investigación señala que el criminal contactó al sicario por teléfono y le ofreció cuatro millones de pesos (unos 1.070 dólares) para que cometiera el asesinato.

«El día de los hechos, Arteaga Hernández presuntamente ubicó a la víctima en un establecimiento de comercio, citó al atacante muy cerca de ese lugar y le entregó un arma de fuego en un vehículo. Horas después, en la madrugada, el homicidio se perpetró en vía pública del barrio El Muelle», agregó la información.

Por este crimen, Arteaga fue imputado por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, cargos que no aceptó.

Actualmente este criminal está detenido en una prisión de Bogotá por el magnicidio del senador Uribe Turbay.

El asesinato de Uribe Turbay, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado luego de sufrir un atentado en Bogotá, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.

En noviembre pasado, tanto la Policía como la Fiscalía apuntaron que su hipótesis más fuerte es que los autores intelectuales pertenezcan a la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas FARC liderada por alias Iván Márquez, quien fue jefe negociador de la guerrilla durante los diálogos que terminaron con la firma de un acuerdo de paz en 2016.

Por este caso ya han sido detenidas otras ocho personas, entre ellas el sicario, un menor de edad que fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. EFE

jga/joc/jgb