Incautados en España 62 kilos de cocaína base procedentes de Ecuador en cajas de bombones

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Madrid, 30 abr (EFE).- Las fuerzas españolas de seguridad se han incautado de 62 kilos de pasta de base de cocaína camuflada en un cargamento de cajas de bombones procedentes de Ecuador, en una operación conjunta con las autoridades del país sudamericano.

Según informaron este jueves fuentes policiales españolas, han sido detenidas tres personas, sospechosas de formar parte de una organización criminal dedicada a introducir cocaína base por la terminal de carga del aeropuerto de Madrid.

La investigación, en la que participaron también la Fiscalía y la Policía de Ecuador, se originó al confluir sendas investigaciones de cuerpos policiales españoles en uno de los sospechosos, quien utilizaba como pantalla una empresa de importación de su propiedad.

Este contaba con la colaboración de un transportista y una tercera persona, responsable del alquiler del local donde el principal acusado almacenaba la mercancía en Madrid.

Así, a principios de febrero de 2026, se pudo identificar un envío de la empresa investigada consistente en lágrimas de chocolate, donde las autoridades ecuatorianas descubrieron que portaba una gran cantidad de pasta base de cocaína.

Las unidades policiales comunicaron los hechos a las fiscalías de ambos países, con las que, gracias a una rápida coordinación, se realizó un seguimiento del estupefaciente, que se encontraba oculto dentro de una gran parte de los bombones.

La operación concluyó con la detención en Madrid de los tres integrantes de la organización por delitos de integración en organización criminal y tráfico de drogas. EFE

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