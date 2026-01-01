Incendiados 925 coches en Francia y 6 agentes heridos en altercados durante la Nochevieja

2 minutos

París, 1 ene (EFE).- Al menos 925 coches fueron incendiados en Francia durante la Nochevieja en altercados que ya se han hecho habituales desde hace muchos años durante esas celebraciones y en los que esta vez resultaron heridos seis agentes de las fuerzas del orden público.

El canal France Info, que divulgó estas cifras atribuidas a fuentes oficiales, precisó que el departamento del Bajo Rin con capital en Estrasburgo, con 117 vehículos quemados, fue el más afectado por este fenómeno, seguido por el del Ródano, con capital en Lyon, con 82.

En la Nochevieja del pasado año, el Ministerio del Interior había contabilizado 984 coches quemados en Francia y 420 detenidos en diferentes incidentes.

Esta vez, en espera de que se comuniquen datos para todo el país, lo que sí se sabe es que al menos 125 personas fueron detenidas en París y en su área metropolitana, según la Fiscalía de la capital.

Entre esos arrestados en el área metropolitana de París había una sola mujer y una quincena de menores.

Un total de 90.000 policías y gendarmes habían sido movilizados en toda Francia para hacer frente a los posibles incidentes que habitualmente se producen durante la Nochevieja, de ellos 10.000 en París y su área metropolitana.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, había asumido que habría disturbios y altercados, como ocurre todos los años, pero había insistido en dar a las fuerzas del orden la consigna de «firmeza» y de «tolerancia cero» con cualquier tipo de violencia o desperfectos.

En concreto, había advertido de que los agentes intervendrían «sistemáticamente» para detener a los autores. EFE

ac/rf