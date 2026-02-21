Indígenas protestan frente a la sede de Cargill en Brasil en contra del dragado de un río

São Paulo, 20 feb (EFE).- Decenas de indígenas y activistas protestaron este viernes en São Paulo frente a la sede de la multinacional agrícola Cargill en Brasil, en una manifestación en contra del dragado de un río amazónico.

La manifestación en São Paulo es una extensión de una protesta que lleva a cabo un grupo de la etnia Tubinambá, que bloquean desde el pasado 22 de enero la entrada a un muelle de la multinacional de origen estadounidense Cargill en la ciudad amazónica de Santarém.

Los activistas se oponen a un proyecto del Gobierno brasileño que pretende facilitar el transporte fluvial de granos en ríos amazónicos, entre ellos el Tapajós, por medio de obras de dragado.

Según los activistas, el proyecto contempla el uso de explosivos para retirar rocas del lecho del Tapajós, con detonaciones que los ecologistas temen que pueden matar a los peces del río.

En la manifestación en São Paulo, los indígenas llevaron pancartas en las que decían que «la madre agua transporta vida, no capitalismo».

También gritaron consignas contra Cargill, a quien identifican como una de las grandes beneficiarias del proyecto.

Cargill ha rechazado que tenga cualquier responsabilidad en el proyecto de las hidrovías y ha presentado varias demandas en la justicia para tratar de solicitar que se levante el bloqueo de su muelle.

Esta semana, un juez federal aceptó una demanda presentada por la Asociación de los Terminales Portuarios y Estaciones de Transbordo de Cargas de la Cuenca Amazónica (Amport) y ordenó el levantamiento del bloqueo del muelle, aunque la Fiscalía ha presentado un recurso en contra de esa decisión.

Cargill ha sido objeto de críticas en el pasado por contribuir a la expansión de cultivos de soja en áreas de selva en la Amazonía, si bien hace unos años se comprometió a dejar de comprar la producción de propiedades que hubiesen deforestado después de 2008.

Brasil es uno de los mayores productores agrícolas del mundo y el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene como una de sus prioridades la expansión de los cultivos y el aumento de las exportaciones.

Con ese objetivo, el Ejecutivo invirtió 500 millones de reales (unos 95 millones de dólares) en 2025 para facilitar la navegabilidad de ríos considerados estratégicos y que unen el interior del país, donde se concentra la producción, con los puertos del litoral.EFE

