Independiente del Valle comienza con triunfo en liga de Ecuador en debut del uruguayo Papa

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 22 feb (EFE).- El Independiente del Valle comenzó este domingo la defensa del título de la liga ecuatoriana (Liga Pro), con un triunfo por 2-0 sobre Guayaquil City, en el debut de su técnico, el uruguayo Joaquín Papa.

Al conjunto del Valle le bastaron 34 minutos de claro dominio para imponerse con goles de Djorkaeff Reasco y Layan Loor.

En el campeón ecuatoriano debutaron también el defensa uruguayo Juan Viacava, el extremo argentino Matías Perelló y el delantero paraguayo Carlos González.

Por su parte, Delfín derrotó por 1-0 a Deportivo Cuenca, que partía como favorito, gracias a un gol de penalti del atacante argentino Franco Ayunta.

El cuadro cetáceo habilitó a última hora a la mayoría de sus jugadores, mientras el técnico argentino Juan Zubeldía evitó recurrir a juveniles. En el Cuenca, el entrenador argentino Jorge Célico contó con toda su plantilla disponible.

Entretanto, Leones debutó en la primera división con un empate sin goles ante Macará, equipo que el próximo 5 de marzo disputará con Orense un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

La primera fase de la Liga Pro se había iniciado el pasado viernes con la victoria por 2-1 de Liga Deportiva Universitaria de Quito en su visita a Orense, con goles de Janner Corozo y Alejandro Tobar, mientras que Renny Jaramillo descontó para el conjunto local.

En Liga de Quito se produjo además el debut del delantero brasileño Deyverson, que ingresó en el minuto 62, aunque con escasa incidencia en el juego.

Barcelona venció por 1-0 a Técnico Universitario con anotación del argentino Darío Benedetto, quien puso fin a una sequía goleadora que arrastraba desde el 5 de febrero de 2024.

El triunfo alivió las críticas sobre el nivel futbolístico del equipo de Guayaquil, que el miércoles había perdido en casa por 0-1 ante Argentinos Juniors en la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores.

En otro encuentro, Aucas empató 1-1 en Quito frente a Mushuc Runa. El delantero boliviano Bruno Miranda adelantó a los locales y el defensa panameño Manuel Gamboa marcó la igualdad.

Aucas terminó el partido con nueve jugadores tras las expulsiones del defensa Virgilio Olaya y del centrocampista colombiano Stiven Tapiero.

La primera fecha concluirá el lunes con el partido entre Libertad y Manta, mientras que el encuentro entre Universidad Católica y Emelec fue suspendido por la organización del torneo, decisión que provocó las protestas del club quiteño, que anticipó que recurrirá ante la Conmebol y la FIFA para reclamar los puntos. EFE

