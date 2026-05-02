Independiente del Valle vence a Católica con triplete de Pata y sigue imparable en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 1 may (EFE).- El Independiente del Valle venció este viernes por 3-2 a Universidad Católica, con un triplete del extremo izquierdo Emerson Pata, en la apertura de la duodécima fecha de la Liga Pro ecuatoriana, y se mantiene imparable en el torneo.

El cuadro del Valle tuvo un arranque indescifrable para la defensa católica, que fue superada por los goles de Pata a los 3, 8 y 16 minutos, con los que su equipo consolidó el liderato con 28 puntos, seis más que su inmediato perseguidor, la propia Universidad Católica.

El ‘Trencito Azul’, que descontó con anotaciones de Emiliano Clavijo y Marcos Sevillano, sufrió su segunda derrota consecutiva, pues en la fecha pasada cayó por 1-0 ante el colista, Manta.

Entretanto, Libertad se reencontró con el triunfo al imponerse por 3-2 sobre Aucas, tras siete fechas sin ganar, gracias a los goles de Anthony Chere, Jawer Guisamano y Gabriel Cortéz.

Con este resultado, el cuadro lojano se ubicó duodécimo en la tabla con 13 puntos, mientras que Aucas quedó tercero con 19 unidades, a la espera del partido de Barcelona, que también suma 19 puntos.

La duodécima fecha continuará este sábado con los encuentros Deportivo Cuenca-Técnico Universitario, Liga Deportiva Universitaria de Quito-Guayaquil City y Barcelona-Manta.

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