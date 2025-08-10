Independiente empata, pero sigue líder, mientras que Liga pierde y se frena en Ecuador

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 9 ago (EFE).- El Independiente del Valle empató, sin goles, este sábado su visita al Manta, pero conservó el liderato en el campeonato ecuatoriano, con 50 puntos, mientras que Liga de Quito perdió por 1-0 ante Aucas y se frenó, con 43 unidades, en su afán por alcanzar al cuadro del Valle.

El partido por la decimocuarta fecha de la Liga Pro entre Independiente y Manta resultó intenso por la propuesta y la característica de juego del cuadro del Valle, dirigido por el técnico español Javier Rabanal, y por la inspiración y gran técnica evidenciada por la figura del Manta, el centrocampista Christian Alemán.

Con la derrota de Liga, el liderato del Independiente seguirá a buen recaudo, sin importar el resultado que obtenga este domingo el Barcelona en su partido contra El Nacional, ya que de ganar sumaría solo 44 puntos.

El Aucas, por su parte, dio un paso determinante en su aspiración de acceder a un torneo internacional en 2026, al imponerse por 1-0 ante Liga de Quito.

El solitario tanto lo anotó Luis Cano, a los 8 minutos, tras una asistencia de Michael Carcelén, que se aprovechó de un error de los defensas de Liga, por lo que el Aucas pasó al cuarto puesto, con 38 puntos.

El cuadro del técnico brasileño Tiago Nunes sufrió la expulsión del defensa Richard Mina, a los 67 minutos, que se sumó a la baja del defensa haitiano Ricardo Adé, que se lesionó durante los entrenamientos de la semana.

Entretanto, el Libertad ganó por 1-2 a domicilio del Mushuc Runa y con 37 puntos accedió, por el momento, a la zona de clasificación para el hexagonal final. También prolongó la mala racha del Mushuc Runa, que acumuló cuatro derrotas consecutivas y nueve partidos en los que no ha podido ganar.

Los goles del cuadro libertario fueron de Wilter Ayoví y de Eber Caicedo, mientras que Mushuc Runa descontó a través de Ángel Gracia y se hundió en el último puesto, con 17 unidades, en el debut de su tercer técnico en la actual temporada, el ecuatoriano Paúl Vélez.

La decimocuarta fecha de la liga ecuatoriana continuará este domingo con los partidos Vinotinto-Técnico Universitario, Macará-Delfín y El Nacional-Barcelona, y concluirá el próximo lunes con el choque entre Emelec y Deportivo Cuenca. EFE

