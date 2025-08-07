India dice que «pagará el precio» para defenderse en plena crisis de aranceles con EEUU

2 minutos

Nueva Delhi, 7 ago (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, afirmó este jueves que el país está dispuesto a «pagar un precio enorme» para defender a sus agricultores, en una declaración que coincide con la entrada en vigor de nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos.

«El interés de los agricultores es nuestra máxima prioridad. La India nunca comprometerá los intereses de sus agricultores, ganaderos y pescadores. Y sé que tendré que pagar un precio enorme por esto personalmente, pero estoy listo», afirmó Modi durante un discurso en una conferencia sobre agricultura en Nueva Delhi.

Si bien la Administración Trump justifica los nuevos aranceles como una «penalización» por las importaciones de petróleo ruso, la agricultura ha sido históricamente el punto más conflictivo en las negociaciones comerciales entre ambas potencias.

Durante años, Washington ha presionado a la India para que abra su mercado a productos agrícolas estadounidenses, una «línea roja» para Nueva Delhi por el temor al impacto sobre los millones de pequeños agricultores que forman una base social y electoral clave en el país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores calificó ayer la medida estadounidense de «injusta, injustificada e irracional», y defendió en un comunicado que las importaciones de crudo ruso se basan «en factores de mercado» y en el objetivo de «garantizar la seguridad energética de 1.400 millones de personas».

Mientras tanto, los mercados indios continuaban acusando el golpe esta mañana. Pasada la primera hora de negociación, los principales índices de referencia, el Sensex de Bombay y el Nifty 50, registraban caídas en torno al 0,4 %, con un castigo especialmente severo para los sectores exportadores como el tecnológico y el farmacéutico, que se dejaban cerca de un 2 %.

La crisis escaló ayer, cuando Trump anunció un arancel adicional del 25 % sobre las exportaciones indias, una medida que se suma a otro gravamen similar y que eleva la imposición total para muchos productos hasta un 50 %. EFE

igr/ah