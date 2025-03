Indignación en Australia contra influente que capturó a cría de wombat para tomar una foto

(Actualiza la EX4012 con la declaración del ministro de Inmigración y el primer ministro)

Bangkok, 13 mar (EFE).- El vídeo de una influente estadounidense capturando en plena noche una cría de wombat salvaje, un marsupial endémico de Australia, para sacarse una foto ha provocado la indignación de la nación oceánica, cuyas autoridades de inmigración revisan este jueves el visado de la joven.

Sam Jones, quien en sus redes sociales se presenta como «bióloga de vida silvestre y científica ambiental», compartió con sus 92.000 seguidores de Instagram las imágenes donde se ve a la joven correr para capturar a la cría de wombat.

«He atrapado un bebe wombat», declara sonriente a cámara Jones con el animal, que emite ruidos de malestar, en sus brazos.

La angustiada madre de la cría observa a distancia la escena hasta que la influente decide dejar libre al pequeño marsupial.

Los wombats, que son unos herbívoros regordetes de hasta un metro de largo, patas gruesas, pelo marrón, cola corta y hábitos nocturnos, no son una especie amenazada, pero en los últimos años afrontan problemas de salud debido a la propagación de la sarna.

El vídeo se hizo viral en las redes sociales, donde los usuarios australianos mostraron su indignación contra la estadounidense, quien ha bloqueado su cuenta de Instagram.

«En Australia, la fauna autóctona está protegida por ley, e interferir con ella de esta manera es ilegal. ¡Instamos a las autoridades australianas a que exijan responsabilidades a Sam Jones!», pide este jueves el usuario worldanimalnews.

Por su parte, Yolandi Vermaak, quien se describe como veterinaria rescatista de wombats, pide la expulsión de la turista.

«Eres una visitante. Al actuar de esta manera nos has faltado completamente al respeto como australianos y a nuestra hermosa fauna», publica Vermaak en Instagram.

La polémica ha llegado hasta el Gobierno australiano, cuyo ministro de Interior e Inmigración, Tony Burke, dijo que su departamento revisa las condiciones del visado de Jones por si hubiera vulnerado alguna de la leyes.

«De cualquier manera, dado el nivel de escrutinio al que se enfrentará si alguna vez vuelve a solicitar una visa (para Australia), me sorprendería que siquiera se molestara en hacerlo (…) No puedo esperar a ver que esta persona salir de Australia y espero que no regrese», dijo Burke en un comunicado.

Previamente, la ministra de Exteriores, Penny Wong, calificó hoy las imágenes de «horribles», mientras que más tarde el primer ministro, Anthony Albanese, catalogó de «indignante» lo sucedido.

«Separar a una cría de wombat de su madre, y claramente causarle sufrimiento, es simplemente indignante. Y, ¿sabes?, le sugiero a esta supuesta influente que quizás pruebe con otros animales australianos. Separa una cría de cocodrilo de su madre y verás qué tal te va», dijo Albanese al ser preguntado sobre este incidente durante una rueda de prensa.

Según la Ley de Protección Ambiental y de Bioseguridad de 1999, es ilegal dañar o capturar cualquier especie silvestre nativa en Australia y puede acarrear multas de hasta 300.000 dólares australianos (casi 190.000 dólares o más de 174.000 euros). EFE

