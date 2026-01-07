Indonesia amplía hasta el viernes la búsqueda de menor español desaparecido tras naufragio

1 minuto

Labuan Bajo (Indonesia), 7 ene (EFE).- Los equipos de búsqueda de Indonesia ampliaron hasta el viernes el operativo que trata de localizar a un niño español desaparecido desde el 26 de diciembre, tras el naufragio del barco turístico en el que viajaba con su familia, con tres miembros fallecidos y dos rescatados.

La decisión fue anunciada después de que hoy no se produjera ningún hallazgo, si bien la víspera se recuperó el cuerpo sin vida de otro menor, cerca de restos del casco del barco siniestrado en aguas del turístico Parque Nacional de Komodo. EFE

