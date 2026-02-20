Indonesia prohibirá en marzo el acceso de los menores de 13 años a las redes sociales

Yakarta, 20 feb (EFE).- Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, pondrá en vigencia desde marzo una normativa para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 13 años, siguiendo la tendencia marcada por Australia y emulada en Europa, en un intento por proteger a niños y adolescentes.

La nueva regla establece que los menores de 13 años podrán usar únicamente plataformas digitales diseñadas para niños y con el consentimiento de sus padres, mientras que a los adolescentes de entre 13 y 16 años se les permitirá acceder a redes sociales de «riesgo bajo» también bajo la autorización de un tutor, indicaron esta semana las autoridades indonesias en un comunicado.

Por el momento no explican qué empresas fueron clasificadas de bajo riesgo, por lo que se desconoce el impacto que esta medida tendrá en espacios como Facebook, Instagram, TikTok o Youtube, que cuentan con millones de usuarios en el país.

La ley, que en principio entrará en vigor el 1 de marzo, indica que los menores de 13 años solo podrán usar páginas de aprendizaje en línea que no tengan «ninguna función de comunicación entre ellos».

Asimismo, la normativa, a la que tuvo acceso EFE, señala que el nivel de riesgo de cada plataforma estará definido por aspectos como la posibilidad de establecer contacto con personas desconocidas; la exposición a contenido pornográfico o violento; la amenaza a la seguridad de los datos personales; la posible adicción y trastornos de salud.

Este marco contempla un sistema de sanciones para las empresas que incumplan el nuevo esquema, así como la suspensión temporal del servicio o su cierre definitivo.

A diferencia de Australia, donde el veto a menores de 16 años se implementó en diciembre pasado, Indonesia prevé dejar un margen de acción a algunas redes sociales para que adolescentes de entre 13 y 16 años puedan seguirlas usando, siempre que terminen siendo consideradas de bajo riesgo y con el consentimiento de algún adulto.

El archipiélago, la mayor economía del Sudeste Asiático, se alista para poner en marcha este nuevo sistema mientras Malasia prepara un veto similar. En Europa, Francia y Reino Unido han dado pasos para reforzar los controles de edad y España planea prohibir las redes a menores de 16 y exigir responsabilidad a los directivos de las compañías. EFE

