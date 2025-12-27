Indonesia reanuda la búsqueda de un español y tres de sus hijos tras un naufragio

Yakarta, 28 dic (EFE).- Los equipos de rescate de Indonesia reanudaron este domingo el operativo de búsqueda de un español y tres de sus hijos, desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de Bali.

«El operativo se reanudó a las 6:30 hora local (22.30 GMT, del sábado)», declaró a EFE Fathur Rahman, director del equipo de rescate en la región de Maumere, encargada de la misión.

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 del viernes (13.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo.

Durante esta tercera jornada, la búsqueda se centrará en «determinar la posición del casco del barco» hundido ya que, según el testimonio del capitán del navío, los cuatro desaparecidos fueron vistos por última vez en su camarote.

«Hemos preparado buzos, pero debemos asegurarnos de la ubicación de los restos del barco», remarcó Fathur, después de que los equipos de búsqueda encontraran ayer flotando algunos restos del navío.

Los cuatro desaparecidos son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de sus hijos -dos niños y una niña-, según los datos facilitados a EFE por el servicio de emergencia indonesio SAR.

Con ellos viajaban en la embarcación siniestrada la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

La misión se está viendo condicionada por las fuertes corrientes submarinas y el mal tiempo que azota la región, apuntan hoy los rescatistas.

Según el informe preliminar del incidente, el motor la embarcación sufrió una avería que provocó el naufragio.

Los desaparecidos proceden de Valencia, en el este de España, y el Ministerio español de Asuntos Exteriores está ya en contacto con sus allegados.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a las infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes. EFE

