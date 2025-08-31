Indonesia revoca privilegios de diputados entre protestas marcadas por la violencia

Yakarta, 31 ago (EFE).- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, anunció este domingo la revocación de varios privilegios de los diputados, una concesión a los manifestantes que desde hace casi una semana protestan contra el Gobierno entre ataques a edificios públicos y de políticos y la muerte de al menos cuatro personas.

«Los dirigentes de la Cámara de Representantes han acordado revocar varias políticas», afirmó Subianto durante una rueda de prensa, «entre ellas las dietas y la moratoria sobre las visitas de trabajo al extranjero».

«He ordenado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de Indonesia que tomen las medidas más enérgicas posibles contra la destrucción de instalaciones públicas, el saqueo de viviendas particulares y centros económicos», añadió Subianto.

El dirigente, que canceló este domingo una visita oficial a China en la que debía atender como invitado al desfile del 3 de septiembre por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, llamó a los indonesios a «confiar en el Gobierno y permanecer tranquilos».

Las manifestaciones comenzaron el pasado lunes, cuando se conoció que, debido a un aumento en el presupuesto de la Cámara de Representantes, ahora sus 580 miembros pasarían a percibir un salario equivalente a 14.000 dólares o unos 12.000 euros.

Esto significa que los ingresos de los diputados aumentarán un 33 % este año, hasta llegar a un promedio de 230 millones de rupias mensuales, en un país en el que millones de personas devengan el 3 % de ese monto por un mes de trabajo, según indicó el medio indonesio Tempo.

Las manifestaciones adoptaron un cariz violento tras el atropello mortal por un vehículo policial de un joven conductor de la aplicación GoJek -el «Uber indonesio»- el pasado jueves.

Desde entonces, las protestas se han extendido fuera de la capital del país asiático.

Una turba saqueó este domingo la residencia de la ministra de Finanzas indonesia, Sri Mulyani, después de que el sábado cientos de manifestantes asaltaran dos casas pertenecientes respectivamente a los diputados de la Cámara de Representantes de Indonesia Ahmad Sahroni y Eko Hendro Purnomo.

Tres personas murieron en la noche del viernes cuando manifestantes incendiaran un edificio gubernamental en Makassar, en la zona central del archipiélago de Indonesia. Además, varios parlamentos regionales fueron atacados ayer en las provincias de Nusa Tenggara Occidental, Java Central y Java Occidental. EFE

