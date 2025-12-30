Indonesia suspende navegación turística en área de búsqueda de 3 españoles tras naufragio

Labuan Bajo (Indonesia), 30 dic (EFE).- Las autoridades de Indonesia suspendieron este martes la navegación turística en una vasta zona del este del archipiélago debido a condiciones marítimas adversas, incluyendo las aguas de la isla de Padar, donde buscan desde el viernes a tres españoles desaparecidos tras el naufragio de una embarcación y ayer recuperaron el cadáver de una menor.

La Autoridad Portuaria de Labuan Bajo emitió esta prohibición de zarpe siguiendo una alerta de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), que advierte de olas de hasta 2,5 metros de altura en aguas de Padar y otras islas cercanas, generalmente abarrotadas de turistas extranjeros.

«Se suspenden temporalmente los permisos de navegación para todas las embarcaciones turísticas (incluidas las lanchas rápidas) hasta que mejore el tiempo», indicó el boletín oficial, en el que también se recomendó a los capitanes «buscar refugio» si el aviso les llega estando en el mar.

Las autoridades piden a las embarcaciones fondear o amarrar en zonas protegidas de olas altas y corrientes fuertes, con la tripulación y los motores en espera, así como coordinar con la Capitanía de Puerto y la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate si el tiempo empeora.

El envite de tres grandes olas debido a un «fenómeno poco común» hizo que el barco turístico donde navegaban seis españoles, uno de ellos fallecido y tres todavía desaparecidos, naufragara el pasado viernes, indicaron este martes a EFE autoridades locales.

Stephanus Risdiganto, director de la Marina de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo de búsqueda para los españoles, dijo que estas olas son «inusuales e impredecibles».

«La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió», explicó el director, al estimar en unos 2,5 metros por encima del nivel del mar la altura de las olas y al asegurar que este fenómeno duró entre 1 y 2 minutos antes de que las aguas volvieran a la calma.

De los 11 pasajeros, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-) fueron rescatados.

Los equipos de búsqueda recuperaron ayer el cadáver de una menor española, mientras que los tres que siguen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, rescatada con vida. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.

Al accidente, ocurrido en la noche del pasado viernes, también sobrevivió una hija de Ortuño. EFE

