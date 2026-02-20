Indotel e Index realizan encuentro de alfabetización digital con dominicanos en Orlando

2 minutos

Santo Domingo, 20 feb (EFE).- El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) realizaron en Orlando (Estados Unidos) un encuentro con representantes de la prensa y la comunidad dominicana en el marco de una campaña de alfabetización digital y educación financiera que llevan a cabo.

Este proyecto, que se inició en Nueva York, tiene como objetivo promover el uso seguro de herramientas digitales y el envío responsable de remesas por canales digitales, informó el Indotel en una nota de prensa.

La actividad se celebró en el Consulado General de la República Dominicana en Orlando, y también persigue dar acceso a información confiable, formación práctica y herramientas que contribuyan a una mejor toma de decisiones en entornos tecnológicos.

La jornada se desarrolló en colaboración con actores del ecosistema financiero y tecnológico, incluyendo el acompañamiento de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

En el evento, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, destacó la importancia de consolidar las capacidades digitales de los dominicanos residentes en el exterior.

«La alfabetización digital es clave para que nuestros ciudadanos puedan desenvolverse con mayor seguridad en entornos tecnológicos cada vez más complejos, y esta iniciativa permitirá llevar formación clara y accesible a la diáspora dominicana», afirmó.

La directora del Index y viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, embajadora Celinés Toribio, destacó la dimensión humana y social de las remesas.

«Cuando hablamos de remesas, no hablamos solo de dinero; hablamos de familias, de sacrificio y de vínculos que no se rompen», señaló.

Por su parte, el cónsul general de la República Dominicana en Orlando, Antonio Rosario Pimentel, expresó que «la educación digital empodera» a la comunidad dominicana y «fortalece el vínculo entre el Estado dominicano y sus ciudadanos fuera del país».

La iniciativa continuará este sábado en el consulado dominicano en Puerto Rico. EFE

pma